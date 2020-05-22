Her yerde sinema keyfi! | Acer C250i taşınabilir projeksiyon incelemesi

Acer C250i hafif, taşınabilir ve dahili bataryası ile uzun kullanım vadeden bir projeksiyon cihazı olarak inceleme masamızda!

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Acer C250i incelemesi

Sadece 775 gram ağırlığında olan C250i piyasadaki en dikkat çekici projektörlerden biri. Özel tasarımıyla farklı açılarda kolay bir kullanım vadediyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olmasıyla piyasadaki rakiplerine nazaran daha büyük görüntü sunabiliyor. Ekonomik mod kullanımıyla 30.000 saate varan ampül ömrü de uzun ömürlü olduğunu vurguluyor.

300 lümen parlaklık ve 5.000:1 kontrast oranı sunan cihazın 9000 mAh bataryasını powerbank olarak kullanmak da mümkün. SD kart, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-A bağlantıları ile her türlü cihaz ile bağlantı sağlanabilen Acer C250i, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Cast gibi kablosuz olarak da bağlanabilir durumda.

Dahili bataryası ile 5 saate varan bir video deneyimi sunan cihazda sadece BT üzerinden kablosuz hoparlör gibi kullanım imkanı da bulunuyor. 5 W değerindeki Acer TrueHarmony hoparlörü güçlü bir ses sunarken müzik ve film keyfini yansıtabilecek deneyim vadediyor. Yani elimizdeki cihaz hem bir projeksiyon cihazı, hem powerbank hem de bluetooth hoparlör olarak kullanılabilen bir cihaz. Gerektiğinde Acer C250i modelini akıllı ürünlerinizi şarj edebilmek için de kullanabiliyor olmak ciddi bir artısı olarak dikkat çekiyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…