İnceleme
Her yerde sinema keyfi! | Acer C250i taşınabilir projeksiyon incelemesi
Acer C250i hafif, taşınabilir ve dahili bataryası ile uzun kullanım vadeden bir projeksiyon cihazı olarak inceleme masamızda!
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Acer C250i incelemesi
Sadece 775 gram ağırlığında olan C250i piyasadaki en dikkat çekici projektörlerden biri. Özel tasarımıyla farklı açılarda kolay bir kullanım vadediyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olmasıyla piyasadaki rakiplerine nazaran daha büyük görüntü sunabiliyor. Ekonomik mod kullanımıyla 30.000 saate varan ampül ömrü de uzun ömürlü olduğunu vurguluyor.
300 lümen parlaklık ve 5.000:1 kontrast oranı sunan cihazın 9000 mAh bataryasını powerbank olarak kullanmak da mümkün. SD kart, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-A bağlantıları ile her türlü cihaz ile bağlantı sağlanabilen Acer C250i, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Cast gibi kablosuz olarak da bağlanabilir durumda.
Dahili bataryası ile 5 saate varan bir video deneyimi sunan cihazda sadece BT üzerinden kablosuz hoparlör gibi kullanım imkanı da bulunuyor. 5 W değerindeki Acer TrueHarmony hoparlörü güçlü bir ses sunarken müzik ve film keyfini yansıtabilecek deneyim vadediyor. Yani elimizdeki cihaz hem bir projeksiyon cihazı, hem powerbank hem de bluetooth hoparlör olarak kullanılabilen bir cihaz. Gerektiğinde Acer C250i modelini akıllı ürünlerinizi şarj edebilmek için de kullanabiliyor olmak ciddi bir artısı olarak dikkat çekiyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro incelemesi | 6.500 TL eder mi?
Oppo Reno 3 Pro incelemesiyle karşınızdayız. 6.500 TL fiyatıyla dikkat çeken ve önemli özelliklere sahip Reno 3 Pro’nun detayları videomuzda!
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Oppo Reno 3 Pro incelemesi
Reno 3 Pro, dünya genelinde satışa çıkan Reno 3 Pro modelinden farklı olarak Reno 3 Pro 5G versiyonuyla ülkemize getirildi. 6.5′ inç boyutunda, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED bir panel ile gelen telefon 90 Hz tazeleme hızı sunmasıyla fark yaratıyor.
Gücünü Helio P95 değil, Snapdragon 765G’den alan cihazda, Adreno 620 grafik işlem birimi de yer alıyor. Buna ek olarak 12 GB bellek ve 256 GB gibi devasa bir depolama alanına sahip olan telefon, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri ile müzik, seyir ve oyun keyfinizi katlamayı başarıyor.
Reno 3 Pro kamera özellikleri
48 MP değerinde ana kamerasının yanı sıra 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP siyah/beyaz lens kullanan telefon, abisi Find X2’yi aratmayacak kalitede fotoğraf çekimi yapabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmanız da mümkün. Video kanadında 4K video çekebilen telefonda Ultra Video Sabitleme 2.0 ve Video Bokeh özellikleri de yer alıyor. Ultra Gece Modu ile de 1 lüks kadar karanlık ortamlarda oldukça başarılı videolar çekmeniz mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 Watt değerindeki VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen Oppo Reno 3 Pro 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Reno 3 Pro özellikleri ve fiyatı
- Boyut: 159.4mm x 72.4mm x 7.7mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Kuzey Işıkları / Karbon Siyahı
- Ekran: 6.5” 2400 x 1080 piksel AMOLED 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik işlem birimi: Adreno 620
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Video: 4K 30fps
- Batarya: 4250 mAh
- Hızlı Şarj: VOOC 4.0 (30W)
- Fiyat: 6.500TL
All-in-one
HP Elite Dragonfly incelemesi | Tüy kadar hafif bilgisayar!
HP Elite Dragonfly incelemesiyle karşınızdayız .Sadece 0,99 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.
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HP Elite Dragonfly incelemesi
HP Elite Dragonfly adındaki “Yusufçuk” anlamına gelen Dragonfly adına uygun olarak oldukça kompakt ve hafif yapsıyla karşımıza çıkıyor. 1,6 cm inceliğinde ve 0,99 kg ağırlığında olan Dragonfly, gerçek manada çok hafif bir iş bilgisayarı olarak karşımızda.
Teknik özelliklerine baktığımızda gücünü Intel Core i7-8565U’dan alan cihaz, Intel UHD Graphics 620 dahili grafik işlem belleği, 16 GB bellek ve 512 GB Intel Optane depolamasıyla geliyor. 13,3 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran kullanan model, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda dilerseniz HP’nin SureView adını verdiği sizin dışınızda kimsenin ekranı göremeyeceği şekilde tasarlanan versiyonu da tercih edebilirsiniz.
Rahat kullanım
Arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi ve olduça hassas dokunmatik yüzeyiyle kullanım deneyimizi katlayan cihaz hibrit yapısıyla da oldukça kullanışlı. Normal bir dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır gibi farklı modlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Aktif Kalem G3 adındaki kalemi ise size özellikle tablet modunda tam bir tablet gibi rahatça kullanım vaad ederken, üzerindeki tuşlar vasıtasıyla işinize yarayacak kısayolları da atayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Intel AX200 (2×2) ile kablosuz bağlantı kurabilen Elite Dragonfly, aynı zamanda Bluetooth 5 destekli bir şekilde geliyor. Böylece güncel bağlantıları kullanabilirsiniz.
HP için güvenlik ön safhada
HP Elite Dragonfly aslında klasik ve hafif bir dizüstü bilgisayar gibi gözükse de beyaz yakalıların oldukça işine yarayacak yazılımsal destekler ile geliyor. HP Sure Run cihazın daima güvenli bir şekilde açılmasını sağlarken HP Multi-Factor Authenticate ile parmak izi ve yüz tanıma ile güvenliği sağlıyor. HD çözünürlüklü kamerası ise kapanabilir yapsıyıla “Acaba beni izliyorlar mı?” düşüncesini de ortadan kaldırıyor.
HP Elite Dragonfly özellikleri
- Boyut; 30.43 x 19.76 x 1.60 cm
- Ağırlık; 0.99 kg
- Ekran; 13,3 inç Full HD IPS
- İşlemci; Intel Core i7-8565U
- Bellek; 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
- Depolama; 512 GB M2 PCIe NVMe QLC + 32 GB Intel Optane H10
- Bağlantı; Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Güvenlik; HP Sure View, HP Sure Start, HP Sure Run vb.
Donanım
İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q
Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.
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BenQ EX2780Q incelemesi
BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.
HDRi teknolojisi
HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.
Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!
Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.
Ürün hakkındaki detaylı bilgiye yandaki linkten ulaşabilirsiniz; https://bit.ly/3bjGec0
BenQ EX2780Q teknik özellikleri;
- 27 inç 2560 x1440 piksel IPS ekran
- 144 Hz tazeleme hızı
- 5 ms GTG tepkime süresi
- 350 nit parlaklık
- 95% DCI-P3
- HDRi teknolojisi
- 2+1 BenQ Trevolo hoparlör
- FreeSync
- Flicker Free
- Düşük Mavi Işık Filtresi
- Black eQualizer
- Color Vibrance
- Oyun Modu