Japon otomobil üreticisi Mazda, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni bir seviyeye taşıyor. Markanın Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği Mazda CX-6e modeli, Fransa’da resmen ön siparişe açıldı. Peki, yılın en çok satan aracı olan Tesla Model Y karşısında bu model neler sunuyor?

Mazda CX-6e Avrupa fiyatları ve donanım paketleri

Yeni model, Avrupa pazarına Takumi ve Takumi Plus olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle giriş yapıyor. Takumi versiyonu 46.800 Euro’dan başlayan fiyatlarla listelenirken, daha zengin içerik sunan Takumi Plus paketi 49.800 Euro seviyesinden alıcı buluyor. Mazda CX-6e için belirlenen bu fiyatlar, pazarın genel dengelerini değiştirebilir.

Ancak bu noktada ciddi bir rekabetten bahsetmek gerekiyor. Sınıfının en güçlü temsilcisi Tesla Model Y, Fransa’da yaklaşık 40 bin Euro bandında bir başlangıç fiyatına sahip. Mazda’nın daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi, markanın “zengin donanım ve yüksek malzeme kalitesi” stratejisine ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Güçlü teknik veriler ve hızlı şarj desteği

Aracın teknik detaylarına baktığımızda, 258 beygir (190 kW) güç üreten bir elektrik motoru görüyoruz. 78 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılan Mazda CX-6e, WLTP verilerine göre karma kullanımda 484 kilometrelik bir menzil vadediyor. Performans tarafında ise 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli araç kullanıcıları için en kritik konulardan biri olan şarj hızı tarafında da iddialı değerler mevcut. 195 kW DC hızlı şarj desteği sunan araç, bataryasını sadece 24 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştırabiliyor. Bu da uzun yolculuklarda Mazda CX-6e sahipleri için zaman kaybını minimuma indiriyor.

Konfor odaklı iç mekan ve Avrupa’ya özel sürüş

İç mekanda ise teknoloji ve konfor ön planda tutuluyor. Standart olarak sunulan 26.45 inçlik dev multimedya ekranı ve 23 hoparlörlü ses sistemi, sınıfındaki standartları zorluyor. Ayrıca panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar gibi premium özellikler de Mazda CX-6e donanım listesinde yer alıyor.

Mazda, aracın sürüş dinamiklerini Avrupalı kullanıcıların tercihlerine göre yeniden şekillendirmiş durumda. Direksiyon, fren ve süspansiyon sistemleri markanın Avrupa Ar-Ge merkezinde özel olarak kalibre edilmiş. Bu sayede Mazda CX-6e, sadece teknolojik bir araç değil, aynı zamanda keyifli bir sürüş makinesi olmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Togg 2026 ocak fiyat listesi belli oldu! Yeni Togg fiyatları ne kadar?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mazda CX-6e zengin donanımı ve sürüş dinamikleriyle Tesla Model Y karşısında başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!