Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak!

Samsung yeni işlemcisi Exynos 2100’ün tanıtım tarihini açıkladı. Samsung Exynos 2100, 12 Ocak’ta resmi olarak tanıtılacak.

Samsung‘un işlemci modellerini bünyesinde barındıran Exynos, yeni bir modeli daha bünyesine katıyor. Samsung Exynos 2100 adındaki yeni yonga seti hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, Samsung’un bu işlemciye özel bir tanıtım hazırladığı açıklandı.

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14 Ocak’ta tanıtımı yapılacak olan Galaxy S21 ailesinden iki gün önce, yani 12 Ocak‘ta Exynos’a özel bir etkinlikle tanıtılacak olan Exynos 2100, Snapdragon 888’in rakibi olarak görülüyor. Şimdi gelin hem Exynos 2100‘e yakından bakalım, hem de Snapdragon 888 ile farklarına göz atalım.

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Exynos 2100 rakiplerine göre nasıl performans sunuyor?

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Serisi modelleri pazara bazen Exynos, bazen Snapdragon işlemciler ile çıkıyor. Ancak Samsung, rakibi olan Qualcomm’a Exynos işlemciler ile yanaşmaya çalışıyor. Hatta son zamanlarda oldukça başarılı diyebiliriz.

Öte yandan Exynos 2100‘de, piyasadaki en güçlü işlemcilerden birisi olan Snapdragon 888’e rakip olarak görülüyor. 1 x ARM X1 (2.91GHz), 3 x Cortex-A78 (2.81GHz) ve 4 x Cortex-A55 (2.21GHz) olmak üzere 1+3+4 mimari ile tasarlanan 8 çekirdekli Exynos 2100, gerek pil gerek performans konusunda Snapdragon 888 ile rakip.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865’den %15 daha iyi bir pil performansı sunan Exynos 2100, Exynos 990’a göre %25-35 arası daha iyi pil performansı sunuyor. Öte yandan Benchmark testlerine baktığımızda ise Exynos 2100 tek çekirdek testinde 1103 puan alırken; en yakın rakibi Snapdragon 888 ise 1135 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise Exynos 2100 3785 puan alırken; yine rakibi Snapdragon 888 3794 puan alıyor.

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Genel olarak Samsung Exynos 2100‘e baktığımızda piyasada önemli yer edinecek bir işlemci gibi duruyor. Özellikle şu anda piyasada oldukça rağbet gören Snapdragon 888 ile performans konusunda ciddi şekilde yarışması, Snapdragon 888‘in krallığını tehlikeye sokar nitelikte.

Türkiye saatine göre 12 Ocak saat 17.00‘da Exynos’a özel etkinlik düzenleyecek olan Samsung, Exynos 2100 modelini burada tanıtacak. YouTube üzerinden canlı yayın ile etkinliği paylaşacak olan Samsung, bakalım Exynos 2100 hakkında başka ne gibi detaylar verecek.

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