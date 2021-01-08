Genel
Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak!
Samsung yeni işlemcisi Exynos 2100’ün tanıtım tarihini açıkladı. Samsung Exynos 2100, 12 Ocak’ta resmi olarak tanıtılacak.
Samsung‘un işlemci modellerini bünyesinde barındıran Exynos, yeni bir modeli daha bünyesine katıyor. Samsung Exynos 2100 adındaki yeni yonga seti hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, Samsung’un bu işlemciye özel bir tanıtım hazırladığı açıklandı.
14 Ocak’ta tanıtımı yapılacak olan Galaxy S21 ailesinden iki gün önce, yani 12 Ocak‘ta Exynos’a özel bir etkinlikle tanıtılacak olan Exynos 2100, Snapdragon 888’in rakibi olarak görülüyor. Şimdi gelin hem Exynos 2100‘e yakından bakalım, hem de Snapdragon 888 ile farklarına göz atalım.
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Exynos 2100 rakiplerine göre nasıl performans sunuyor?
Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Serisi modelleri pazara bazen Exynos, bazen Snapdragon işlemciler ile çıkıyor. Ancak Samsung, rakibi olan Qualcomm’a Exynos işlemciler ile yanaşmaya çalışıyor. Hatta son zamanlarda oldukça başarılı diyebiliriz.
Öte yandan Exynos 2100‘de, piyasadaki en güçlü işlemcilerden birisi olan Snapdragon 888’e rakip olarak görülüyor. 1 x ARM X1 (2.91GHz), 3 x Cortex-A78 (2.81GHz) ve 4 x Cortex-A55 (2.21GHz) olmak üzere 1+3+4 mimari ile tasarlanan 8 çekirdekli Exynos 2100, gerek pil gerek performans konusunda Snapdragon 888 ile rakip.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865’den %15 daha iyi bir pil performansı sunan Exynos 2100, Exynos 990’a göre %25-35 arası daha iyi pil performansı sunuyor. Öte yandan Benchmark testlerine baktığımızda ise Exynos 2100 tek çekirdek testinde 1103 puan alırken; en yakın rakibi Snapdragon 888 ise 1135 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise Exynos 2100 3785 puan alırken; yine rakibi Snapdragon 888 3794 puan alıyor.
Genel olarak Samsung Exynos 2100‘e baktığımızda piyasada önemli yer edinecek bir işlemci gibi duruyor. Özellikle şu anda piyasada oldukça rağbet gören Snapdragon 888 ile performans konusunda ciddi şekilde yarışması, Snapdragon 888‘in krallığını tehlikeye sokar nitelikte.
Türkiye saatine göre 12 Ocak saat 17.00‘da Exynos’a özel etkinlik düzenleyecek olan Samsung, Exynos 2100 modelini burada tanıtacak. YouTube üzerinden canlı yayın ile etkinliği paylaşacak olan Samsung, bakalım Exynos 2100 hakkında başka ne gibi detaylar verecek.
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Akıllı Ev
Robotik Ev teknolojileri alternatifleri
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Akıllı telefonlar
Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.
Robot Süpürgeler
Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.
Akıllı Musluklar
Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü
Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.
Robotik Çalar Saat
Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.
Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.
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Honor V40’ın özellikleri!
Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.
Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.
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Genel
Snapdragon 662’li Lenovo Tab P11 Duyuruldu!
Lenovo Tab P11 duyuruldu. Orta segment özellikleri taşıyan Tab P11, uygun fiyatı ile resmi olarak duyuruldu.
Özellikle tablet ve laptop modelleri ile dikkat çeken Lenovo, yeni Lenovo Tab P11 modelini duyurdu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tab P11 Pro modelini tanıtan Lenovo, şimdi ise yine Android destekli Tab P11 modelini duyurdu.
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Lenovo Tab P11’in özellikleri!
Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Lenovo Tab P11, başta da söylediğimiz gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Gücünü 4GB ve 6GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Tab P11, depolama kanadında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran taşıyan Tab P11, yine ön tarafında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik ana kamera barındıran Tab P11, elektriksel gücünü ise 7500mAh değerindeki devasa bataryasından alıyor. Bu bataryayı ise USB-C üzerinden 20W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
İşletim sistemi olarak Android 10 kullanan Lenovo Tab P11, LTE, Wi-Fi 6, ayrı klavye paketi, microSD kart, Dock ve Precision Pen 2 destekli.
Lenovo Tab P11’in fiyatı!
Cihazın en merak edilen tarafı olan fiyat kısmına geldiğimizde ise Lenovo bizlere iki farklı fiyat etiketi sunuyor. Ancak 6GB’lık modelin fiyatı şimdilik bilinmiyor. 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı versiyon sunan Tab P11, fiyat konusunda da üzmüyor diyebiliriz. Lenovo tüm bu özelliklere sahip Tab P11’in 4GB Ram ve 64GB depolamalı versiyonu için 229.99 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Yani yaklaşık 1689 TL gibi bir fiyata denk geliyor.
Fiyat konusunda hızlı bir rekabet yapmak gerekirse, Türkiye pazarında en yakın rakibi Samsung Galaxy Tab A7, 3GB Ram, 32GB depolama, Android 10 işletim sistemi ve Snapdragon 662 yonga setine sahip. Yani özellikler hemen hemen aynı ancak P11‘in fiyatı biraz daha fazla.
Genel olarak baktığımızda Lenovo Tab P11, fiyatına göre güzel bir cihaz diyebiliriz. Ancak 6GB Ram bellekli versiyonun fiyatını da merak etmiyor değiliz. Bakalım Lenovo, diğer model hakkındaki açıklamayı ne zaman yapacak.
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