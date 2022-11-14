Samsung’un Exynos 1330 ve Exynos 1380 işlemcileri Galaxy A54 lansmanı öncesinde gün yüzüne çıktı. Galaxy A54 ve Galaxy A74’ün, diğer akıllı telefonların yanı sıra, 2023’ün başlarında tanıtılması planlanıyor.

Söylentilere göre, bu cihazlardan en az biri yeni bir Exynos orta sınıf işlemci ile donatılacak ve bu yonga seti şimdi internette ortaya çıktı.

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Bluetooth SIG veritabanında hem Exynos 1380 hem de Exynos 1330 bulunuyor. Exynos 1380 geçtiğimiz birkaç ay içinde çok konuşuldu, ancak Exynos 1330 daha yeni bir gelişme gibi görünüyor.

Her iki Exynos CPU’nun da Samsung Bluetooth Controller v6 olarak adlandırılan özel bir RF çipi aracılığıyla Bluetooth 5.3 için yerleşik desteğe sahip olacağı sertifika belgeleriyle doğrulandı. Samsung’un Galaxy A, Galaxy F ve Galaxy M serisindeki akıllı telefon ve tabletlerin tümü en yeni Exynos CPU’ları içerecek.

Exynos 1380, Exynos 1280’e göre daha iyi performans için en az iki ARM Cortex-A serisi yüksek performanslı CPU çekirdeği ve Mali-series (büyük olasılıkla Mali-G615) GPU ile donatılabilir. Potansiyel olarak mmWave ve 6GHz altı ağ özelliğine sahip tam entegre bir 5G modem içerebilir. Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G Exynos 1280’i kullandığından, Galaxy A34 ve Galaxy A54’ün Exynos 1380’i kullanacak.

Exynos 1330 yonga seti yeni ve şu anda hangi CPU’nun yerini alacağı bilinmiyor. Bununla birlikte, spekülasyon yapmamız gerekirse, Samsung bunu Exynos 850 veya Exynos 880’in halefi olarak piyasaya sürebilir. Şirketin yeni nesil orta seviye akıllı telefonları daha iyi kameralara, daha hızlı performansa ve daha uzun pil ömrüne sahip olabilir.