Huawei Watch GT 3 SE incelemesiyle karşınızdayız. Markanın fiyat performans odaklı ve en hafif saati olan GT 3 SE, klasik bildirimlerin yanı sıra hazır mesaj ve saat üzerinden arama fonksiyonu sunuyor.

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Not: Bu videodaki akıllı saat inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt3-se/