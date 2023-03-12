Samsung, her geçen gün yeni bir haberle gündeme geliyor. Firmanın ana vatanından gelen haberler, Samsung’un eski bir üst düzey TSMC yöneticisini bünyesine kattığını gösteriyor. Şirketin işlemci geliştirdiği haberlerinin üstüne gelen bu bilgi sonrası ortalık karıştı!

19 Yıllık Geçmişi Olan Bir TSMC Yöneticisi Artık Samsung Bünyesinde!

Lin Jun-cheng adlı TSMC yöneticisi, tam 19 yıl boyunca Tayvanlı çip üreticisi TSMC’de çalışmış. Bunun öncesinde ise Micron Technology’de görev alan ve sektörün kıdemli isimlerinden biri olan Lin Jun-cheng gerçekten oldukça etkileyici bir özgeçmişe sahip.

Lin Jun-cheng, Samsung’un çip geliştirmenin önemli bir parçası olan Cihaz Çözümleri bölümünün bir parçası olan Gelişmiş Paketleme Ekibinin başına geçecek. Kendisi TSMC için 3D paketleme teknolojisinin geliştirilmesinde çalışmıştı, dolayısıyla bu Koreli teknoloji devi için büyük bir başarı olabilir.

Burada “Paketleme” ismi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bunun ürün kutulama ile hiçbir alakası olmadığını söyleyelim. Paketleme terimi burada anakart üzerindeki bileşenlerin yerlerinin belirlenmesi için kullanılıyor. Paketleme, gelişmiş devre kablolama teknolojileri ve devre optimizasyonu gibi bir anlama sahip diyebiliriz.

Her ne kadar Samsung cephesi yeni bir çip geliştirdiğini yalanlasa da, bu kadro değişikliği firmanın Exynos projesinin tozlu raflardan indirildiğini ve yeniden işler hale geleceğini gösteriyor olabilir. Bir faciayla sonuçlanan ve firmaya büyük zararlar veren Exynos projesi Lin Jun-cheng ile daha iyi bir şeye evrilebilir. Bunun Samsung’un ilk işe alımı olmadığını ve kesinlikle son da olmadığını söyleyelim.

Firmanın sektörün önde gelen deneyimli isimlerini kendi bünyesine katmak için ciddi bir çalışma yaptığı ve ilerleyen zamanlarda çip sektöründe kendini kanıtlamış başka isimlerin de Samsung bünyesine dahil olacağı düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu işe alımla beraber Exynos projesini yeniden başlattığının sinyallerini mi veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!