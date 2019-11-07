Genel
Samsung eski Smart TV’leri artık Netflix’i desteklemeyecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix‘in izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan ancak bir süre sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık’tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.
İlginizi çekebilir: ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor
İngiliz haber sitesi Independent‘e göre buna gerekçe olarak “teknik zorlukları” gösterdi. Şirket, Netflix’le uyumlu cihazların listesini yayımladı fakat bir süre sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı. Independent, desteğin kalkacağı televizyonlarda Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekeceğini yazdı.
Samsung’un açıklamasında, bazı eski Smart TV’ler Netflix hizmetini kaybedecekler. 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix kullanamayacak olan Smart TV’ler, bağlanacak Apple TV, Xiaomi Mi Box gibi ayrı cihazlar veya oyun konsolları ile kullanıcılara Netflix hizmeti sunmaya devam edebilecek. Ancak kendi sistemlerinde olan Netflix uygulaması, 1 Aralık 2019’dan itibaren kullanılmaz hale gelecek.
Samsung haberini Netflix doğruladı: Az sayıda üye etkilenecek
Netflix, İngiliz MailOnline sitesine değişikliği doğruladı ancak bundan az sayıda kullanıcının etkileneceğini açıkladı. Şirket, bu kullanıcılara uyarı gönderildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü “2 Aralık’tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek” dedi.
Netflix, kısa bir süre önce şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Son olarak hangi cihazların Netflix hizmeti almaya devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
Genel
PUBG Mobile ölüm maçına yeni harita geliyor
PUBG Mobile, 10. sezon 9 Kasım‘da yeniliklerle başlayacak. PUBG Corp., yakın zamanda yayınlanacak güncellemede “The Ruins” adlı yeni bir harita sunacağını açıkladı.
PUBG Mobile’ın Hindistan’daki resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen The Ruins haritası, şu anda oyunda mevcut bir şekilde bulunan Sanhok haritasına benziyor. Yeni gelecek harita normal maçlarda değil sadece Ölüm Maçı modunda kullanılacak.
İlginizi çekebilir: LG G Pad 5 10.1 tanıtıldı!
PUBG Mobile India tarafından paylaşılan görüntü, The Ruins haritasının bir bölümü gösteriyor. Aztek esintili taş mimarisi sayesinde Sanhok haritasına oldukça benzeyen The Ruins, piramit, tapınak ve labirent benzeri yapılar içeriyor. Yeni harita, muhtemelen 9 Kasım’da başlaması planlanan 10. sezonla birlikte oyunculara sunulacak.
PUBG Mobile 10. Sezon ile birlikte 9 mm mermi ile kullanılabilecek MP5K isminde yeni bir makineli tabanca da oyuna eklenecek. Yeni haritada birden fazla doğma noktası bulunuyor. Ayrıca, labirent benzeri yapılar da sık sık göze çarpıyor. Beklentiler, The Ruins ile birlikte savaş deneyiminin biraz daha zorlaşacağı yönünde. Göze çarpan bir başka detay ise bu haritada keskin nişancılar için birçok önemli nokta bulunuyor.
0.15.5 beta güncellemesinden sonra gelen PUBG Mobile oyun videoları, The Ruins’ın Team Deathmatch modunda olan Warehouse haritasından çok daha büyük olacağını gösteriyor. Bunlara ek olarak, araçları güçlendirmek ve aldıkları hasarı azaltmak için özel bir güce sahip olan “Sara” adlı yeni bir oyun içi karakteri de içerecek.
Aksesuar
TP-Link UB400 inceleme: Bilgisayarınız için Bluetooth alıcı!
TP-Link UB400 inceleme makalemizde, Bluetooth bağlantısına sahip olmayan bilgisayarlar için geliştirilen nano alıcıyı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link UB400 inceleme
TP-Link UB400 modeli, bilgisayarınızın USB yuvasına takılan bir Bluetooth nano adaptörü. Bildiğiniz gibi bazı PC veya laptop modellerinde dahili Bluetooth alıcısı bulunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar Bluetooth aracılığı ile fare, klavye veya kablosuz hoparlör gibi ürünleri bilgisayarlarına bağlayamıyor. TP-Link UB400 de bu soruna nokta atışı çözüm olan bir ürün.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden nano adaptör, kullanım klavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.
Tak&Çalıştır yapısında
Ürünü kullanmak için herhangi bir sürücü veya farklı bir yazılım kullanmanıza gerek yok. TP-Link UB400 modelini bilgisayarınızın USB yuvalarından birine taktığınız anda Bluetooth bağlantısı aktif hale geliyor.
Nano USB formundaki ürün, Bluetooth 4.0 standartını kullanıyor ve Win 8, Win 8.1 ve Win 10 sürümleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğer Windows 7 veya Windows XP gibi eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız, buradan ürünün sürücüsünü indirmeniz ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.
Nasıl çalışıyor?
Ürünü bilgisayarınıza taktığınızda, görev çubuğunun en sağ bölümünde bir Bluetooth simgesi beliriyor. Bu simgeye tıkladığınızda çevrenizde olan tüm Bluetooth bağlantılı cihazları görebiliyor ve dilediğinizde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Örneğin normalde bilgisayarıma bağlayamayadığım kablosuz hoparlör Boom 3 modelini, “Cihaz Ekle” bölümünden TP-Link UB400 sayesinde görüntüleyebildim ve bağlayabildim.
Aynı şekilde Bluetooth bağlantısı kullanan fare, klavye, akıllı telefon veya diğer ürünleri de bu sayede kolayca bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz.
TP-Link UB400 fiyatı ve son sözler
Ülkemizde şu anda yaklaşık 50 TL‘ye satın alabileceğiniz UB400 modeli, hem uygun fiyatlı hem de direkt olarak ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm. Eğer kullandığınız bilgisayarda Bluetooth bağlantısı yoksa ve bu bağlantıya ihtiyaç duyuyorsanız, TP-Link UB400 modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak.
Bu yılın Temmuz ayında 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söylemek gerekiyor.
İlginizi çekebilir: HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
IMEI kayıt ücretine % 22,58 oranında zam
Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.
IMEI kayıt ücretlerinde oluşan bu fark, doğrudan yurtdışından getirilen akıllı telefon modellerinin fiyatlarına yansıyacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmayacak.
Bu kayıt ücretlerine bakılırsa hemen hemen fiyatların denk düştüğünü görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için de yurtdışı ile yurtiçi satış rakamları arasında çok bir fark oluşması beklenmiyor. Yine de özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek.
Fiyatların güncellenmesi için yılbaşını beklemek lazım. Zamların uygulanacağı ve 1838 TL olarak güncelleneceği açıklanan kayıt ücretlerinin 2020 tarihinden sonra geçerli olması bekleniyor. Bu tarihe kadar ise 1500 TL olan kayıt ücretleri geçerli olacak. Şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.