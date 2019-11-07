Samsung eski Smart TV’leri artık Netflix’i desteklemeyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix‘in izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan ancak bir süre sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık’tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.

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İngiliz haber sitesi Independent‘e göre buna gerekçe olarak “teknik zorlukları” gösterdi. Şirket, Netflix’le uyumlu cihazların listesini yayımladı fakat bir süre sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı. Independent, desteğin kalkacağı televizyonlarda Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekeceğini yazdı.

Samsung’un açıklamasında, bazı eski Smart TV’ler Netflix hizmetini kaybedecekler. 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix kullanamayacak olan Smart TV’ler, bağlanacak Apple TV, Xiaomi Mi Box gibi ayrı cihazlar veya oyun konsolları ile kullanıcılara Netflix hizmeti sunmaya devam edebilecek. Ancak kendi sistemlerinde olan Netflix uygulaması, 1 Aralık 2019’dan itibaren kullanılmaz hale gelecek.

Samsung haberini Netflix doğruladı: Az sayıda üye etkilenecek

Netflix, İngiliz MailOnline sitesine değişikliği doğruladı ancak bundan az sayıda kullanıcının etkileneceğini açıkladı. Şirket, bu kullanıcılara uyarı gönderildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü “2 Aralık’tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek” dedi.

Netflix, kısa bir süre önce şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Son olarak hangi cihazların Netflix hizmeti almaya devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.