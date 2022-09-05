Çinli teknoloji devi Huawei, yakında Mate 50 isimli üst segment akıllı telefon serisini tanıtacak. Kullanıcılar yeni telefon serisi için çok umutlu olsalar da cihazlarda 5G bağlantı desteğinin olmayacağı herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Bugün gelen bilgilere göre firma bu sorun için SoyeaLink isimli bir şirket ile ortaklık kurdu. 5G bağlantı özellikli kılıflar üretmek üzerine çalışan şirket, Mate 50 serisi için özel ürünler üretecek.

Huawei’nin yeni telefonları, ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle 4G bağlantısıyla sınırlı kalmak zorunda. Bu durum üzerine birkaç ay önce iddialar şirketin 5G için yeni fikirler üretmekte olduğunu söylemişti. Sonunda Huawei, bu konuda çalışmalarını tamamladı ve 5G bağlantısı sağlayan kılıflar nihai duruma geldi. Sertifikalardan anladığımız üzerine SoyeaLink’in sunduğu üç yeni 5G kılıfı, Çin’in MIIT (Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) tarafından onaylandı. Yeni kılıflar SY108-618, SY108-658 ve SY108-688 model numaralarını taşıyor.

Huawei Mate 50 için 5G Kılıflar

Belgelere göre bu kılıflar Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 Pro ve Porsche Design Huawei Mate 50 RS için tasarlandı. Haberler Huawei Mate 50e adında dördüncü bir cihaz olacağını söylüyordu. Anlaşılan o ki ek versiyon için şu anlık herhangi bir 5G desteği yok.

Sertifikalardaki görüntüler, ürünün geleneksel telefon kılıflarına oldukça yakın bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Kılıf, daha iyi bir kaplama ve sağlam tutuş için deri malzemelerle gri renkte geliyor. Bununla birlikte, üreticinin bu çözümü gelecekte daha fazla Huawei ve Çinli akıllı telefon için kılıf tasarlamayı planladığı bildiriliyor.

Kılıf Type-C portu üzerinden güç alıyor, bu da akıllara kılıfın, telefonun kendi Type-C girişini sürekli işgal edeceği sorusunu getiriyor. Ancak gelen bilgilere göre kılıf girişi sürekli kullanmayacak. Fiyat konusunda ise Soyealink’in, 799 yuan (yaklaşık 1800₺) bir değer belirlediği söyleniyor.

Yeni 5G Kılıflar Nasıl Çalışıyor ?

Peki bu kılıflar nasıl kullanılacak? Soyealink, adımları şu şekilde belirtmiş:

Kurulumdan önce, kullanıcıların 5G ağ deneyimi elde etmek için eSIM hizmetini etkinleştirmeleri gerek. Aynı anda telefonun ana kartı ve 5G ağ kılıfının eSIM ağı tek bir kartta birleştirilir. Tüm birleştirmeler yapıldığında kılıf ve telefon beraber çalışır ve özellikler görev çubuğunda görüntülenir.

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