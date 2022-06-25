Samsung, otomotiv teşhir endüstrisinde ilerlemeler kaydediyor. ETNews, Samsung’un 2024 “yüksek kaliteli sedan” için BMW’ye OLED paneller tedarik edeceğini bildirdi. BMW‘nin yeni sedanlarının 2024’ten itibaren seri üretilmesi bekleniyor ve Samsung, 6 ila 7 yıl boyunca dört milyon OLED panel tedarik edecek.

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BMW dışında Samsung’un Audi‘ye OLED panel tedarik etmek için bir anlaşma sağlamanın son aşamalarında olduğu söyleniyor. Koreli şirket, Hyundai’nin Ioniq 5 modeli için OLED paneller tedarik etti. Samsung, Avrupalı otomobil üreticilerinden daha fazla sipariş almayı ve pazar lideri LG Display ile aradaki farkı kapatmayı umuyor.