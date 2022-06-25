Twitter, hem Android hem de iOS kullanıcıları için kapalı bir altyazı geçişi başlattı. Bu, kullanıcının videonun üst kısmındaki ‘CC‘ simgesine dokunarak bir video için altyazıları açıp kapatabileceği anlamına geliyor. Özellikle Twitter, İngilizce ve Hintçe dahil olmak üzere 30’dan fazla dilde ve Android, iOS ve web genelinde otomatik altyazı seçeneği sunacak.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android! Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi — Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022

Platform daha önce, özelliğin nasıl kullanılacağına ilişkin bir GIF paylaşarak, özelliği Nisan ayında test ettiğini duyurdu.

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Genel olarak, geçen yıl Aralık ayında videolarda otomatik olarak oluşturulan altyazıların lansmanının hemen ardından bu, Twitter’ın erişilebilirlik çabalarında başka bir versiyon. Platform, kullanıcıların uzun biçimli içerikleri platformda paylaşmasına olanak tanıyan Notes adlı yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Tweet’lerde karakter sınırı 280 iken, Notes ile kullanıcılar başlıkta 100 karaktere ve gövdede 2.500 kelimeye kadar yazabilecekler. Twitter, özelliğin kademeli olarak herkese sunulacağını ve artık yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini söylüyor.