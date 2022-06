Twitter, hem Android hem de iOS kullanıcıları için kapalı bir altyazı geçişi başlattı. Bu, kullanıcının videonun üst kısmındaki ‘CC‘ simgesine dokunarak bir video için altyazıları açıp kapatabileceği anlamına geliyor. Özellikle Twitter, İngilizce ve Hintçe dahil olmak üzere 30’dan fazla dilde ve Android, iOS ve web genelinde otomatik altyazı seçeneği sunacak.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!

Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022