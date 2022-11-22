Vivo, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği etkinlikte tanıttığı X90 serisiyle herkesi şaşkına uğrattı. Amiral gemisi özellikler taşıyan seri, bu yıla damga vuracak modellere ev sahipliği yapıyor!

Kamerasıyla Dudak Uçuklattı!

Şüphesiz tanıtımın yıldızı olan vivo X90 Pro+, gerçek bir amiral gemisi olmuş diyebiliriz. Firmanın “1 inç Kamera Kralı” olarak adlandırdığı cihaz, sektörün en iyi kamera sensörlerinden biri olan Sony IMX989 ile donatılmış. Her ne kadar bu sensörü daha önce görmüş olsak da, vivo cephesi bu sensörü özel kılmak için ciddi iyileştirmeler yapmış.

Kameranın ışık alma konusunda önemli iyileştirmeler getirdiğini söylemek mümkün. Öyle ki, Vivo X90 Pro+’ta özel bir yüksek kalite kamera camı materyalı kullanılıyor. Bu sayede, ışığın dağılması engellenerek kameranın olabilecek en doğru şekilde ışığı alması planlanıyor. Ayrıca, cihazın Zeiss imzalı kameralarında kullanılan özel Zeiss T* kamera camı kaplaması sayesinde, kamera güneş gibi ışık kaynaklarına tutulduğunda oluşan parlama en aza indiriliyor ve kristal netliğinde fotoğraflar elde edilebiliyor.

Diyafram açıklığı olarak, f/1.75 ile oldukça geniş bir açıklık sunan cihazın ana kamerası, bu sayede fazlaca ışık alarak özellikle ışık koşullarının kötü olduğu ortamlarda bile aydınlık bir fotoğraf sunmayı hedefliyor.

Cihazın devasa diyebileceğimiz 1 inç boyutundaki IMX989 sensöründeki ışığa duyarlı alan, önceki model olan X80 Pro’ya kıyasla %77 daha fazla. 1.6µm boyutlu pikseller, dörtlü gruplar halinde kullanılarak 3.2µm boyutunda sonuçlar elde edilebiliyor. Bu durum özellikle görüntü işlemede büyük yarar sağlıyor. Ana kameranın 50.3MP çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

İki adet telefoto kameraya sahip olan cihazda, en çok dikkat çekenin 64MP çözünürlüklü 90mm periskop sensör olduğunu söyleyebiliriz. 3.5x’e kadar optik yakınlaştırma sunan bu sensör, 100x dijital yakınlaştırma sunuyor. Diğer telefoto kamerada ise 50mm portre lensin ardına yerleştirilen 50MP çözünürlüklü Sony IMX758 sensörünü kullanıyor. Bütün arka kameralarda Optik İmaj Sabitleme desteğinin olduğunu belirtelim. Bu sayede daha sarsıntısız videolar elde ediliyor ve gece çekimlerinde çok daha net sonuçlar alınabiliyor. Son olarak, cihazın ultra geniş açı kamerasının da oldukça özel olduğunu söylemek mümkün. Geniş açı kamerasıyla çekilen fotoğrafların kenarlarındaki bozulmanın en aza indirilmesi için özel olarak tasarlanan bu kamera, 114 derecelik bir görüş açısına sahip. 48MP çözünürlüklü bu kamerada, Sony’nin IMX598 sensörüne yer verilmiş. Otomatik odaklama desteğine sahip olan kameraların odaklamasında, özel bir lazer sistemi kullanılıyor. Cihazın ekranının ortasına konumlandırılan özçekim kamerası ise, arka kameralarla kıyaslanınca oldukça sade kalmış diyebiliriz. 32MP çözünürlüğe sahip olan bu kameranın diyafram açıklığı değeri ise f/2.45 olarak karşımıza çıkıyor. Video konusunda da iyi işlere imza atacağı kesin olan vivo X90 Pro+, 8K 30fps videolar çekebiliyor. İşlenmemiş videolar isteyen kullanıcılar için, kamerada 14-bit RAW video modu da sunuluyor. Oldukça geniş bir ayar yelpazesine sahip olan kameranın renklerini de kalibre etmek mümkün. Öyle ki, renk tercihinizi geleneksel gri, Zeiss Natural Color 2.0 veya vivo Vivid Color’dan yana kullanabilirsiniz. Dolby Vision ve LOG formatlarını da destekleyen cihazda, video çekimi yapıldığı sırada, 10fps sabit çekim yapılabiliyor.

Sadece Kamerada Değil, Donanımda da En İyisi!

Her ne kadar vivo X90 Pro+ kamerasıyla öne çıkan bir cihaz olsa da, donanım alanında da hiçbir eksiği bulunmadığını hatta şu an Android cephesinin en iyisi olduğunu söylemek mümkün. Yonga seti konusunda serinin diğer modellerinden ayrılan vivo X90 Pro+, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor. 12 GB LPDDR5X bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 dahili depolama seçenekleriyle gelen cihazın, en yeni bellek ve depolama teknolojilerini bünyesinde barındırdığını söyleyelim. Android cephesinin performans kralı olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin ısınma nedeniyle performans dalgalanmaları yaşamasının önüne geçmek için oldukça geniş çaplı önlemler alan vivo, cihazda 8,900mm² yüzey alanına sahip soğutma sistemine yer vermiş. Görüntü işleme alanında da üstün performans vadeden cihazda, vivo V2 görüntü sinyal işlemcisi bulunuyor. Watt başına 16 TOPS işlem yapabilen bu görüntü sinyal işlemcisinin güç verimliliğinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Entegre olarak 45MB boyutunda SRAM barındıran bu görüntü sinyal işlemcisi, geleneksel görüntü işlemeyle; yapay zekayı, görüntüdeki gürültüyü azaltmayı, HDR ve MEMC gibi teknolojileri birleştiriyor. LTPO 4 AMOLED Ekranla Geliyor: 1800 Nit Parlaklık Sunuyor! Diğer modeller gibi 6.78 inç boyutlu kavisli bir ekrana sahip olan vivo X90 Pro+, 1440 x 3200 çözünürlük değerine sahip, 10-bit renk destekli LTPO 4 AMOLED ekranla geliyor. Samsung’un E6 AMOLED paneline yer verilen cihazda, 120 Hz ekran tazeleme desteği ve düşük parlaklıkta baş ağrısını engellemek için 1440 Hz yüksek-frekans PWM sistemi kullanılıyor. Dudak uçuklatan şekilde 1800 nit parlaklığa ulaşabilen cihazın ekranı, fabrikadan renk kalibrasyonu yapılmış şekilde çıkıyor. Bu ekranda içeriklerin canlı görünmesini sağlayan Dolby Vision desteğinin olduğunu da belirtelim. Gövde Materyali ve Renk Seçenekleri Dikkat Çekiyor IP68 su ve toz dayanıklılığı sertifikasına sahip olan cihaz, Çin Kırmızısı ve Orijinal Siyah adı verilen iki renk seçeneğiyle geliyor. Deri dokulu arka kapağa sahip olan cihazın oldukça şık göründüğünü söylemeliyiz. 9.7mm kalınlığa ve 221 gram ağırlığa sahip olan cihazın, standartlardan daha büyük boyutlara sahip olduğu görülüyor. 4700 mAh bataryaya sahip olan cihazın hızlı şarj olması için, daha önce başka cihazlarda da gördüğümüz iki hücreli batarya sistemine yer verilmiş. 80 Watt kablolu şarj ve 50 Watt kablosuz şarj desteğine sahip olan cihaz, kablolu 80 Watt şarj ile 33 dakikada tam doluma ulaşıyor. Çift kanallı hoparlöre sahip olan cihaz, kablosuz cihaz kullanıcıları için Bluetooth 5.3 desteğine sahip. LDAC ve aptX HD gibi yüksek kalite ses kodekleri desteğini de bünyesinde barındıran cihaz, hızlı kablolu veri transferi için USB 3.2 Gen1 standartını destekliyor. Android 13 üzerine kurulu OriginOS 3 ile gelecek olan cihazın ön siparişleri Çin pazarında 28 Kasım tarihinde başlayacak ve 6 Aralık tarihinden itibaren genel satışa sunulacak. Cihazın küresel pazar tanıtımı hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor. Cihazın 12 GB bellek ve 256 GB depolama kapasitesine sahip baz modeli, 6500 Yen ($910) fiyat etiketine sahip. 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyon ise 7000 Yen fiyata sahip olacak. İlginizi Çekebilir: vivo X90 ve X90 Pro Tanıtıldı: Dimensity 9200, UFS 4.0 ve Dahası!