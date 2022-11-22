Geçtiğimiz günlerde birçok önemli özelliği ortaya çıkan vivo X90 modelleri, gündeme bomba gibi düşmüştü. Birçok konuda ilke imza atması beklenen serinin tanıtımı, kısa bir süre önce gerçekleşti. Cihazlar, sundukları üst seviye özelliklerle çokça ses getirecek gibi duruyor!

vivo X90: Dimensity 9200 Yonga Setiyle Geldi!

Vivo X90, serinin giriş seviye üyesi olsa da, sunduğu özelliklerin amiral gemisi cihazlar seviyesinde olduğunu söyleyelim.

Donanım konusunda oldukça cömert özellikler sunan cihazda 2800 x 1260 çözünürlük sunan 6.78 inç boyutunda 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. BOE firması tarafından üretilen bu ekran 1300 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Cihazın kalbinde, Qualcomm’un ezeli rakibi olan MediaTek’in amiral gemisi işlemci modeli olan Dimensity 9200 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye, Immortalis-G715 grafik birimi eşlik ediyor.

Farklı depolama ve bellek seçeneklerine sahip olan cihazın başlangıç modeli, 8GB bellek kapasitesine ve 128 GB dahili depolamaya sahip. Bu modelde, LPDDR5 bellek teknolojisi ve UFS 3.1 bellek teknolojisi kullanılmış. Cihazın 12 GB bellek ve 256/512 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan modellerindeyse, LPDDR5 bellek ve UFS 4.0 teknolojisine sahip depolama birimi yer alıyor.

Android 13 üzerine kurulu olan OriginOS 3 işletim sistemiyle gelen cihaz, 120 Watt hızlı şarj desteği ve 4810 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla dikkat çekiyor. Firma, cihazın 120 Watt kablolu şarj ile yalnızca 8 dakikada %50 doluma ulaşacağını belirtiyor.

Cihaz, IP64 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Cihazın bu konua IP68 sertifikası bulunduran abilerinden bir adım geride olduğunu söylemek mümkün.

Üç adet arka kameraya sahip olan cihazda, ana kamera olarak 50 MP çözünürlüklü f/1.75 diyafram açıklığına sahip Sony IMX866 sensöre yer verilmiş. Zeiss T* lens kaplamasına sahip olan cihaz, bu kaplama sayesinde güneş ışığı parlamalarını en aza indiriyor ve oldukçe net fotoğraflar çekebiliyor. Cihazın ana kamerasında, Zeiss ile yapılan işbirliğinin sonuçlarını görmek mümkün.

Ayrıca cihazda 12 MP çözünürlüklü 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera (f/2.0) ve 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası (f/2.0) da bulunuyor. Ultra geniş açı kamerasının, kenarlardan bozulmaları önleyecek şekilde geliştirildiğini de söyleyelim.

Cihazın ekranında ortaya konumlandırılan özçekim kamerasının çözünürlüğü ise 32 MP olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın arka kameralarında Optik İmaj Sabitleme (OİS) desteği bulunurken, ön kamerada Elektronik İmaj Sabitleme (EİS) desteğine yer veriliyor.

Video tarafında, arka kamerada 4K 60fps desteği bulunan cihazda 8K video desteği bulunmuyor. Cihazın ön kamerasında ise 4K 30fps çekim desteği bulunuyor.

Bluetooth 5.3 ve NFC gibi bağlantıları bünyesinde barındıran vivo X90, ekran altı parmak izi okuyucuya ve USB Tip-C girişine sahip. Cihazda herhangi bir kulaklık girişine yer verilmemiş. Günümüzde oldukça nadir görülen kızılötesi portu da cihazda bulunuyor, bu sayede klima ve televizyon gibi cihazların kumandası kaybolduğunda vivo X90 Pro’yu kullanabiliyorsunuz.

Birçok açıdan amiral gemisi ruhunu taşıyan cihaz; Kırmızı, Mavi ve Siyah renk seçeneğine sahip. Cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 500 euro.

vivo X90 Pro: Serinin Ortanca Çocuğu!

Serinin tam ortasında konumlandırılan X90 Pro, genel hatlarıyla X90’a oldukça benziyor. X90’da olduğu gibi, 2800 x 1260 çözünürlük sunan 6.78 inç boyutunda 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olan cihaz, 1500 nit ekran parlaklığıyla öne çıkıyor.

X90 gibi, X90 Pro’nun da kalbinde Dimensity 9200 işlemcisi yer alıyor. Ancak, X90’dan farklı olarak bu cihazın bütün bellek ve dahili depolama seçeneklerinde (8/256, 12/256, 12/512) LPDDR5 bellek teknolojisi ve UFS 4.0 depolama birimi yer alıyor.

Kardeşiyle batarya konusunda ayrılan cihaz, 120 Watt kablolu hızlı şarj desteğinin yanında, 50 Watt kablosuz şarj desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca cihazda 4870 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Kamerada abisine çeken cihaz, X90 Pro+’ta gördüğümüz devasa 1 inçlik sensörle donatılmış. 50.3MP çözünürlüklü bu sensöre, 12MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 50MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Ultra geniş açı kamerasının 108 derecelik bir görüş açısı bulunuyor. Vivo X90 Pro+’ta ise bu değer 114 dereceydi.

Vivo X90 ile aynı ön kameraya sahip olan cihazın, arka kameralarında Zeiss’ın imzasını görmek mümkün. Arka kamerasıyla 8K 30fps video çekimi yapabilen vivo X90 Pro’nun ön kamerası, 4K 30fps videolar çekebiliyor.

Cihazın arka kameralarında Optik İmaj Sabitleme (OİS) desteği bulunurken, ön kamerada Elektronik İmaj Sabitleme (EİS) desteğine yer veriliyor.

Cihazda Bluetooth 5.3 bağlantısı, NFC bağlantısı ve Wi-Fi 6 gibi yenilkçi bağlantı teknolojileri bulunuyor. Günümüzde oldukça nadir görülen kızılötesi portu da cihazda bulunuyor, bu sayede klima ve televizyon gibi cihazların kumandası kaybolduğunda vivo X90 Pro’yu kullanabiliyorsunuz. Cihazda herhangi bir kulaklık girişine yer verilmemiş.

Kırmızı ve siyah renk seçeneğine sahip olan cihazda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertfikası bulunuyor. Ters kablolu şarj teknolojisini destekleyen cihaz, vivo’nun paylaştığı bilgilere göre yalnızca 8 dakikada boş halden %50 doluma ulaşabiliyor.

Cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 700 euro. Cihazlar Çin pazarında ön siparişe açılmış durumda. Ancak X90 serisinin küresel pazar planları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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