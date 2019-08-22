Samsung, dikey olarak katlanabilen telefon patentini aldı!

Samsung, klasik kapaklı telefonlarda gördüğümüz dizayna benzer yapıya sahip olduğu görülen yeni bir patenti ortaya çıktı.

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Motorola’nın dönemine göre geniş ekrana sahip açılır kapanır dizayna sahip olarak ikonik RAZR modelini tekrardan hayata döndürmesi bekliyor. Samsung’dan beklenmedik bir hamle geldi ve benzer tasarımla ir prototip üzerinde çalıştığı göz önüne serildi.

Şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold resmen hüsrana dönüşmüştü. Satışı sürekli ertelenen yeni nesil akıllı telefon, katlandığı takdirde ekranı kırılabiliyordu. Kalın bir çerçeveye sahip cihazın tasarımı hayli tartışma konusu haline geldi.

Bununla birlikte Samsung’un piyasaya sürülmesi yaklaşan RAZR telefona birebir rakip olması beklenen bir prototip üzerinde çalıştığı açıkça görülüyor.

Bu patentler, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından yayınlandı. Sayesinde, cihazın pratikte nasıl çalışabileceğini anlayabiliyoruz.

Cihaz, Mate X gibi dışa katlanabilecek. Böylece daha portatif hale gelebilecek. Fakat diğer işlemler için katlanmış yüzey kullanılmaya devam edecek.

Bu işlemler; şarkıları değiştirmek, ön kamerayı kullanmak (arka kamera teorik olarak ekranın alt tarafında kalıyor), bildirimleri göz atmak gibi fonksiyonlardan oluşuyor.

Motorola’nın görünür tasarımından ayıran şey, menteşeye daha fazla yer sağlaması ve ekranın katlama mekanizmasının fonksiyonu belirliyor. Mekanizmanın vermiş olduğu iç ve dışa bükülebilen eğim çoklu konfigurasyonlara imkan tanıyor.

Yeni konsept gerçekten heycan verici duruyor. Üreticiler yepyeni formlar denemeye devam ediyorlar. Bunlardan biri geleceğin teknolojisini belirleyecek.