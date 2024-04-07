Samsung telefon modellerinde bulunan Samsung DeX modu, kullanıcılara telefonlarını harici bir ekrana bağladıklarında PC benzeri bir deneyim sunuyor. Şimdi ise, Auto Pro X adlı yeni bir cihaz, bu deneyimi araba ekranlarına kablosuz olarak taşıyor. Samsung DeX araba ekranlarına geldi.

Yeni Auto Pro X Akseusarı, Araç Ekranlarında Samsung DeX Modunu Sunuyor

Auto Pro X, Galaxy cihaz sahiplerine Samsung DeX modunu araç ekranlarında kablosuz olarak kullanma olanağı sunan 199 dolarlık bir aksesuar olarak tanıtılıyor. Bu cihaz sayesinde, kullanıcılar araçlarının ekranlarında dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim yaşayabilirler. Bu aksesuarı aracın USB portuna takıp, Galaxy cihazının hızlı ayarlar menüsündeki “DeX” seçeneğine dokunarak kullanıma başlamak oldukça kolay.

Auto Pro X’in üreticisi Mayton, bu yaklaşımın Android Auto’ya göre en büyük avantajının araç ekranında daha fazla uygulamanın kullanılabilmesi olduğunu belirtiyor. Bu sayede, desteklenmeyen video akış uygulamaları ve oyunlar da araç içi eğlence sistemlerinde çalışabilecek. Ancak, PC benzeri kullanıcı arayüzü nedeniyle simgeler daha küçük olacak, bu da kullanım sırasında dikkat dağıtabilir.

Mayton ayrıca, Auto Pro X’in otomobil ekranını bir klavye ve fare ile eşleştirdiğinizde dizüstü bilgisayar olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Bu özellik, kullanıcıların hareket halindeyken kullanıcıların iş yapmalarını sağlayabilir. Cihazın fon toplama kampanyası, 5.000 dolarlık hedefini aşarak 64.000 dolardan fazla fon topladı.

Normal fiyatı 199 dolar olan cihazın erken dönem fiyatı ise 140 dolar olarak belirlendi ve Haziran ayından itibaren teslimatlar başlayacak. Ancak ne yazık ki bu aksesuar şimdilik Türkiye’de yok. İlerleyen dönemlerde ise bu denli ufak bir fonla şirketin ürünleri buraya getirmesi pek mümkün görünmüyor.

Auto Pro X, şirketin ilk araç içi aksesuarı değil. Şirketin önceki ürünü olan Auto Pro, kablosuz Android Auto desteği sunmuş ve 200.000’den fazla satış yapmıştı. Bu başarı, Auto Pro X’in de beklentileri karşılayacağına dair güven veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung DeX modunu aracınızda kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!