Galaxy Note 20 Ultra fotoğrafçılık başarısı ile dillere destan oldu. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, en son akıllı telefonları tercih etmek yaygın bir eğilim haline geldi. Ancak, mobil fotoğrafçılık alanında gerçekten en yeni telefonlar en iyi telefonlar mı? Eski amiral gemisi akıllı telefonlar, doğru ayarlarla yeni telefonları geçebilir mi? Galaxy Note 20 Ultra tam da bunu kanıtlayan bir başarı elde etti.

İçindekiler Galaxy Note 20 Ultra 2024 İngiliz Fotoğrafçılık Ödülleri Yarışmasında Ödül Aldı

Galaxy Note 20 Ultra 2024 İngiliz Fotoğrafçılık Ödülleri Yarışmasında Ödül Aldı

2024 İngiliz Fotoğrafçılık Ödülleri, mobil fotoğrafçılıkta yapılan en iyi çalışmaları sergiliyor. Bu yılın kazananları, Samsung Galaxy S24 Ultra ile çektikleri muhteşem fotoğraflarla dikkat çekiyor. Bu yarışmada, ilginç olan şey, kazananların çoğunun eski model telefonlarla çekilmiş fotoğraflar olması.

2024 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’nin her bir kazananı Mobil Fotoğrafçılık Ödülü Şampiyonu unvanını ve yepyeni bir Samsung Galaxy S24 Ultra akıllı telefonu kazandı. Ayrıca Şampiyonlar, becerilerini daha da geliştirmeleri için İngiliz Fotoğraf Derneği ve Samsung tarafından ortaklaşa düzenlenen özel bir atölye çalışmasına davet edildi.

Eski telefonların başarısına yeni bir örnek daha bu yıl eklenmiş oldu. “Two Heads, One Heart” (iki insan, bir kalp) adlı fotoğraf, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile çekildi ve portre kategorisinde birinci oldu. Bu, Samsung’un 2020 amiral gemisi olan Note 20 Ultra’nın hala güçlü bir fotoğrafçılık deneyimi sunabildiğini gösteriyor.

Portre kategorisindeki diğer finalistler arasında iPhone 15 Pro ve Galaxy S23 Ultra gibi yeni modeller de vardı. Ancak, kazanan fotoğrafın eski bir modelle çekilmiş olması, mobil fotoğrafçılığın sadece en son teknolojiye dayanmadığını gösteriyor.

Mobil fotoğrafçılıkta başarının, telefonun yaşına değil, kullanıcının yeteneklerine ve yaratıcılığına bağlı olduğunu gösteren bu örnekler, tüketicilere daha eski modellere sahip olduklarında bile harika fotoğraflar çekebileceklerini hatırlatıyor. Dolayısıyla, bir sonraki telefon satın alma kararında sadece teknik özelliklere değil, kullanıcı deneyimine de dikkat etmek önemli.

Doğru ayarlar ve doğru kompozisyon ile eski akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların bile yarışmalarda yeni akıllı telefonları geçmesi alışılmadık bir şey değil. Daha önceki yıllarda başka eski telefonlar da benzer başarılar elde etmiş ve kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu son olay ise Galaxy Note 20 Ultra modelinin halen güçlü bir telefon olduğunu kanıtlıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung 7 yıl güncelleme sözü nereden geliyor, işte açıklama

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halen bir Samsung Note 20 Ultra kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!