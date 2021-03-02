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Samsung, bu yıl 3 farklı Exynos işlemci duyuracak

Samsung, geçmişte çokça eleştirildiği mobil işlemci konusunda her geçen yıl bir adım daha ileri gidiyor. Son olarak 5 nm tekniğiyle rakiplerini takip eden şirket, 2021’de Exynos serisine 3 yeni model kazandıracak.

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Samsung’un bu yıl duyuracağı Exynos işlemciler ortaya çıktı!

Akıllı telefon dünyasının popüler casuslarından Ice Universe, Samsung’un bu yıl duyuracağı işlemcileri paylaştı. Exynos’un yeni işlemcilerinin temelini 8XX modeli oluştururken, 12XX modeli fiyat/performans işlemcisi olarak varlığını sürdürecek. Samsung Galaxy S22 gibi üst seviye mobil cihazlara ise Exynos 2200 güç verecek. Dolayısıyla Samsung üretimi işlemci modelleri geçtiğimiz yıla kıyasla aynı sayıda kalacak.

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Ayrıca Samsung ve AMD’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı RDNA Mobile GPU projesinde de gelişmeler mevcut. Yine Ice Universe’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bilgiye göre, Koreli markanın orta ve üst seviye Exynos işlemcilerinde kullanacağı grafik birimi Haziran ayında görücüye çıkacak. Fakat AMD GPU’nun bu yılki işlemcilere girmesi konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Entegrasyon çalışmaları henüz tamamlanmadığı için Haziran’da ön gösterim, yıl sonuna doğru ise nihai ilk işlemci duyurusunun yapılacağı belirtiliyor.

exynos amd rdna

Bilindiği üzere Qualcomm, amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888’in üretim sürecini Samsung’a vermişti. Dolayısıyla şirket, kendi bünyesinde ürettiği işlemcilerin kötü şöhretini unutturmak için eline büyük bir fırsat geçirdi. Exynos 2100 için gelen kullanıcı yorumları da Samsung’un doğru yolda olduğunu gösteriyor. Son olarak üç yeni işlemci serisinin ülkemizde satılan telefonlara da güç vereceğini belirtelim.

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İnternet ile ilk karşılaşmam, 2000'li yılların başlarında 146 çevirmeli ağ bağlantısı sayesinde gerçekleşti. Teknolojiyle aram zaman içerisinde koyulaştı ve şimdi de HWP bünyesinde en güncel haberleri sizlere aktarıyorum.

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Akıllı Telefonlar

Oppo Reno5 Z 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!

Yazan:

Oppo, Reno5 4G modelini sessiz sedasız tanıttı!

Oppo Reno5 Z modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun FCC platformundaki liste sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıktı.

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Oppo Reno5 Z FCC üzerinde ortaya çıktı!

Oppo, 2021 yılının gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlar ile kullanıcılarını karşılıyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, alternatif sayısını da arttırma niyetinde. Reno5 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkıyor. Son olarak firma serinin Reno5 Z modeli ile FCC‘ye uğradı. Böylelikle akıllı telefonun batarya kapasitesi ve arka kapak tasarımı ortaya çıktı.

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Oppo Reno5 Z

Ortaya çıkan tasarıma göre cihaz üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okuyucusu yer almamakta. Bununla birlikte akıllı telefonun ses kontrol tuşları ile güç tuşu da farklı taraflarda konumlanmış. Genel hatlarıyla akıllı telefon pek yeni bir şey sunmamakta. Ayrıca cihaz 4300 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 5G özellikli olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemci ise henüz belli olmadı. Bakalım Oppo Reno5 Z beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.

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Genel

Huawei AppGallery aktif kullanıcı sayısı 530 milyona ulaştı

Yazan:

Huawei AppGallery

Huawei, akıllı telefon kullanıcılarına binlerce uygulama ve oyunu keşfetmenin yeni yollarını sunan AppGallery için önemli bir başarıya ulaştı. Çinli teknoloji devinin ekosisteminde yer alan AppGallery’nin aylık aktif kullanıcı sayısı 530 milyonu geçti.

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Huawei AppGallery

ABD ambargosu sonrasında Huawei; hızlı bir şekilde AppGallery platformunu geliştirmiş ve kendi mobil servislerini hayata geçirmişti. Söz konusu uygulama marketi AppGallery mağazası büyümeye devam ediyor.

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Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei AppGallery mağazası aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında toplam uygulama indirme de 384 milyar ile yüzde 83 artış gösterdi. Oyun indirmeleri ise yüzde 500 civarında arttı.

Huawei AppGallery

Huawei’nin tüketici elektroniği grubu CEO’su Richard Yu tarafından paylaşılan sayılara göre; AppGallery’ye kayıtlı uygulama geliştiricisi sayısı 2.3 milyonu buldu. Bu sayı, 2019’a kıyasla yüzde 77 oranında bir artış anlamına geliyor.

Huawei, hem yerel hem de küresel geliştiricilerle iş birliği yapıyor. Buna paralel olarak 2019’un sonunda 25 ülkede aktif olan AppGallery’ye artık beş farklı bölgede ve 42 ülkede erişilebiliyor. Ayrıca Küresel Ortaklıklar Direktörü Zhang Zhe; HMS Core için optimize edilmiş uygulama sayısının bir yıl içinde ikiye katlandığını dile getirdi.

Huawei AppGallery

Son olarak Huawei AppGallery şu anda; oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar dahil olmak üzere 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor.

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Oyun

Epic Games, Fall Guys’ın yapımcısını satın aldı

Yazan:

Epic Games

Epic Games gücüne güç katmaya devam ediyor. İlk etapta, adını Fornite ile oyun dünyasına sağlam bir şekilde yazdıran şirket, açtığı oyun mağazasıyla piyasayı domine etmeye devam etmişti. Görünüşe göre, şirketin hız kesmeye niyeti yok. Öyle ki, oyun devi, bir popüler oyunu ve arkasındaki şirketi daha bünyesine kattı…

Konumuz oyunlar. Öyleyse, sizler için özenle seçtiğimiz oyuncu laptoplarını topladığımız bu listeyi paylaşmak isteriz!

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Epic Games, oyun imparatorluğunu Mediatonic ile genişletiyor

Epic Games

Aslında, her şey bu ayın başında çıkan Fall Guys ve Fornite’ın oyun içi bir işbirliği yapacağı yönündeki sızıntılarla başlamıştı. Buna göre, Fall Guys oyununa ‘Llama’, ‘Cuddle Team Leader’ ve ‘Peely’ gibi meşhur Fortnite skin’leri (kostüm) gelecekti. Bugün görüyoruz ki, bu sızıntılar büyük resmin tamamını göstermekten çok uzakmış. Epic Games, bugün yaptığı açıklamayla Fall Guys’ın da yapımcısı olan Tonic Games Group’u aldığını duyurdu. CEO Tim Sweeney, “Epic’in oyun dünyasındaki yeteneklerin peşinde olduğu  ve bu başarılı insanlarla kendi evrenini büyütmeye çalıştığı bir sır değil. Bundan dolayı, Fall Guys’a yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Buna ek olarak, aynı minvalde bir açıklama da satın alınan Tonic Games Group’tan geldi. Fall Guys’ın yaratıcısı, “Epic Games ile uzun bir süredir aramız iyi. Ayrıca, hedeflerimizin de benzer olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, iki şirketin birleşmesi çok mantıklı bir hamle” dedi. İki şirket de yaptığı açıklamalarda bu satın almadan oyunun ve oynanışın etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

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Epic Games, satın almalarla güç kazanmaya devam ediyor

Epic Games

Hatırlayacağınız üzere, Epic, 2019 yılında Rocket League oyununun yaratıcısı Psyonix’i satın almıştı. Ayrıca, yazılım firması RAD satın alması da Epic Games’in stratejik hamlelerinden biriydi. Tabi, Epic’in ünlü uygulama Houseparty’yi de bünyesine kattığını da unutmamak lazım. Bunlar üstüne, bir de Steam’in karşısına rakip olarak dikildiği ‘Epic Games Store’ oyun mağazasını da eklersek, Epic’in amacını açıkça görebiliriz. Şirket, görünüşe göre, oyun dünyasında tartışmasız bir liderlik peşinde. Yaptığı bu satın almalar da bu ama için para harcamaktan çekinmediğinin yadsınamaz bir göstergesi. Bakalım, Mediatonic’i satın alması Epic’e bu amacına ulaşmasında ne kadar fayda sağlayacak….

Kaynak: IGN, GameSpot

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