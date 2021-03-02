Genel
Huawei AppGallery aktif kullanıcı sayısı 530 milyona ulaştı
Huawei, akıllı telefon kullanıcılarına binlerce uygulama ve oyunu keşfetmenin yeni yollarını sunan AppGallery için önemli bir başarıya ulaştı. Çinli teknoloji devinin ekosisteminde yer alan AppGallery’nin aylık aktif kullanıcı sayısı 530 milyonu geçti.
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ABD ambargosu sonrasında Huawei; hızlı bir şekilde AppGallery platformunu geliştirmiş ve kendi mobil servislerini hayata geçirmişti. Söz konusu uygulama marketi AppGallery mağazası büyümeye devam ediyor.
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei AppGallery mağazası aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında toplam uygulama indirme de 384 milyar ile yüzde 83 artış gösterdi. Oyun indirmeleri ise yüzde 500 civarında arttı.
Huawei’nin tüketici elektroniği grubu CEO’su Richard Yu tarafından paylaşılan sayılara göre; AppGallery’ye kayıtlı uygulama geliştiricisi sayısı 2.3 milyonu buldu. Bu sayı, 2019’a kıyasla yüzde 77 oranında bir artış anlamına geliyor.
Huawei, hem yerel hem de küresel geliştiricilerle iş birliği yapıyor. Buna paralel olarak 2019’un sonunda 25 ülkede aktif olan AppGallery’ye artık beş farklı bölgede ve 42 ülkede erişilebiliyor. Ayrıca Küresel Ortaklıklar Direktörü Zhang Zhe; HMS Core için optimize edilmiş uygulama sayısının bir yıl içinde ikiye katlandığını dile getirdi.
Son olarak Huawei AppGallery şu anda; oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar dahil olmak üzere 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Z 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Oppo Reno5 Z modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun FCC platformundaki liste sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıktı.
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Oppo Reno5 Z FCC üzerinde ortaya çıktı!
Oppo, 2021 yılının gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlar ile kullanıcılarını karşılıyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, alternatif sayısını da arttırma niyetinde. Reno5 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkıyor. Son olarak firma serinin Reno5 Z modeli ile FCC‘ye uğradı. Böylelikle akıllı telefonun batarya kapasitesi ve arka kapak tasarımı ortaya çıktı.
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Ortaya çıkan tasarıma göre cihaz üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okuyucusu yer almamakta. Bununla birlikte akıllı telefonun ses kontrol tuşları ile güç tuşu da farklı taraflarda konumlanmış. Genel hatlarıyla akıllı telefon pek yeni bir şey sunmamakta. Ayrıca cihaz 4300 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 5G özellikli olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemci ise henüz belli olmadı. Bakalım Oppo Reno5 Z beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Hyundai Bayon tanıtıldı
Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai; İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracını tanıttı. Güney Koreli firmanın B-SUV segmentinde yer alacak yeni aracı, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.
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Hyundai, yeni crossover SUV modeli Bayon’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Bayon, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor.
2021 Hyundai Bayon’un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. Ayrıca yeni Hyundai Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı vadediyor.
Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon’daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor. Ayrıca yeni Bayon’un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.
Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon; isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilcek. Yeni Bayon’un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.
Bayon’un kokpitine baktığımızda ise bizleri 10.25 inç boyutlarında Android Auto ve Apple Car Play destekli multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli karşılıyor. Ayrıca Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Buna göre tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.
Hyundai Bayon modelini motor seçenekleri
Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar; 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji; 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile satın alınabiliyor.
1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek; Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.
Son olarak 2021 Hyundai Bayon; markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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Genel
Samsung, En İddialı TV Serisini Piyasaya Sürüyor
Samsung, yeni TV serisini piyasaya sürmeye başlıyor. Piyasaya çıkacak olan bu seri, oyuncular için mini LED ve özellikleri de sunuyor. Şirket, uzun yıllardır en iddialı serisini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı.
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Samsung yeni serisiyle birçok özelliği beraberinde getiriyor
Şirket, önceki yıllara göre daha fazla kontrast ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için Mini LED teknolojisini kullanan yeni Neo QLED 8K ve 4K TV‘ler tarafından yönetilen 2021 TV serisinin sevkiyatına başladı. Aynı zamanda şirket, Mini LED ile daha küçük LED’leri TV’nin arka aydınlatma sistemine sığdırabiliyor. Bu işlemi daha önce olduğundan daha fazla yapabiliyor. Bu özellik, TV’nin karartma bölgeleri üzerinde çok daha iyi bir kontrol sağlıyor. Bunun yanında istenmeyen “parlama” efektini önemli ölçüde azaltıyor.
Bu yılın üst düzey Samsung TV’leri, tüm önemli yeni nesil seçenekleri bünyesinde barındırıyor. Yenileme hızı, en boy oranı, giriş gecikmesi gibi özellikler için ise yeni ayar çubuğu geliştirmiş. Bu çubuğa kolayca erişebileceksiniz ve bir dizi oyun merkezli özelliğe de ulaşabileceksiniz. TV’lerin çoğu önümüzdeki iki hafta içinde müşterilere ulaşmaya başlayacak, diğerleri ise Nisan ayında ve sonrasında müşterilere ulaşacak. Türkiye satış fiyatı resmi sitesinde mevcut aynı zamanda siparişler de aktif. Samsung’un resmi sitesine girdiğinizde yeni çıkan TV’ler için ön kayıt sayfası sizi bekliyor olacak.
Tasarımıyla dikkat çeken çerçeve, TV’nin duvarda bir sanat eseri gibi görünmesini sağlamak için daha ince ve daha fazla çerçeve seçeneğiyle yenileniyor. Aynı zamanda kapasitesini 500MB’dan 6GB’a çıkıyor. Böylece müşteriler artık aktif olarak kullanmadıklarında görüntülenen TV’de daha fazla görüntü depolayabilir. Depolama, 1.200 ultra yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar depolayabiliyor. Başka bir TV olan Sero, yakın gelecekte Apple’ın AirPlay 2’si için destek alıyor.
Şirket ayrıca, OLED’i bir sonraki harika TV teknolojisi olarak atlatmayı amaçlayan fütüristik MicroLED TV‘leri için daha geleneksel form faktörleri sunduğunu duyurdu. Bunun yanında Nisan ayında satışa çıkacak MicroLED TV’lerin oldukça pahalı olacağı da günden konusu.
Satışa çıkan TV’lerin fiyatları Türkiye bazında oldukça fazla. Diğer ülkelerde de fiyatın aşırı oluşu gündem konusu. Özellikle Türkiye fiyatı kullanıcıları şaşırtıyor. Bir televizyona yüklü bir para vermek çoğu kullanıcıya mantıksız geliyor. MicroLED TV’lerin Türkiye fiyatı ise merak konusu.
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