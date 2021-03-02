Huawei AppGallery aktif kullanıcı sayısı 530 milyona ulaştı

Huawei, akıllı telefon kullanıcılarına binlerce uygulama ve oyunu keşfetmenin yeni yollarını sunan AppGallery için önemli bir başarıya ulaştı. Çinli teknoloji devinin ekosisteminde yer alan AppGallery’nin aylık aktif kullanıcı sayısı 530 milyonu geçti.

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ABD ambargosu sonrasında Huawei; hızlı bir şekilde AppGallery platformunu geliştirmiş ve kendi mobil servislerini hayata geçirmişti. Söz konusu uygulama marketi AppGallery mağazası büyümeye devam ediyor.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei AppGallery mağazası aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında toplam uygulama indirme de 384 milyar ile yüzde 83 artış gösterdi. Oyun indirmeleri ise yüzde 500 civarında arttı.

Huawei’nin tüketici elektroniği grubu CEO’su Richard Yu tarafından paylaşılan sayılara göre; AppGallery’ye kayıtlı uygulama geliştiricisi sayısı 2.3 milyonu buldu. Bu sayı, 2019’a kıyasla yüzde 77 oranında bir artış anlamına geliyor.

Huawei, hem yerel hem de küresel geliştiricilerle iş birliği yapıyor. Buna paralel olarak 2019’un sonunda 25 ülkede aktif olan AppGallery’ye artık beş farklı bölgede ve 42 ülkede erişilebiliyor. Ayrıca Küresel Ortaklıklar Direktörü Zhang Zhe; HMS Core için optimize edilmiş uygulama sayısının bir yıl içinde ikiye katlandığını dile getirdi.

Son olarak Huawei AppGallery şu anda; oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar dahil olmak üzere 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor.

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