Samsung Bixby Galaxy AI yapay zekası ile güncellendi. Samsung, Galaxy AI ile Bixby sesli asistanına harika özellikler ekledi. Şirket, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yapay zeka kullanımını daha erişilebilir hale getirmek için Bixby ile entegre edilmiş bir dizi özellik sunuyor. İşte yeni Bixby yetenekleri.

Samsung Bixby, Galaxy AI ile Eller Serbest Özellikleri Sunuyor

Samsung’un basın açıklamasına göre, Galaxy AI, kullanıcıların ses komutlarını kullanarak çeşitli görevleri yerine getirebilecekleri yeni bir düzeye taşınıyor. Özellikle, Galaxy S24 serisi cihazlarda, kullanıcılar bir dizi Galaxy AI özelliğini sadece sesleriyle başlatabilecekler.

Kullanıcılar, örneğin, “Merhaba Bixby, tercümanı aç” diyerek Tercüman özelliğini etkinleştirebilecekler. Ayrıca, “Transcript Assist” gibi diğer özellikleri de telefonlarına dokunmaya gerek kalmadan başlatabilecekler. Samsung, kullanıcıların Bixby aracılığıyla Galaxy AI ile ilgili bir dizi görevi yerine getirebileceklerini vurguluyor.

Bunlar arasında canlı çeviri, yazım düzeltme, web sayfası özetleri ve otomatik not kapakları ile dosya organizasyonu bulunuyor. Samsung’un sesli asistanı Galaxy AI entegrasyonu ile yepyeni bir boyuta taşınmış durumda. Ancak ne yazık ki destekli diller konusunda önemli bir eksik var.

Galaxy AI’nin Bixby ile entegrasyonu, Çince, İngilizce (ABD, İngiltere ve Hindistan), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce (Brezilya), İspanyolca (İspanya) ve İspanyolca (Latin Amerika) dillerinde tamamen işlevsel olarak sunulacak.

Türkçe ise ilk etapta destekli diller arasında yer almıyor. Samsung’un bu davranışı firmanın Türkiye’deki satış rakamları düşünüldüğünde biraz ilginç olmuş. Samsung, yazılımın doğruluğunun ve güvenilirliğinin değişebileceğini ve bazı bulut tabanlı özellikleri kullanmak için Samsung hesaplarında oturum açmanın gerekebileceğini belirtiyor.

Şirket, bu özelliklerin sadece Galaxy S24 serisi için değil, aynı zamanda geçmiş nesil cihazlara da geleceğini açıkladı. Öte yandan, S24’ün benzersiz Instant Slow-Mo özelliğinin, S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Fold 5 ve Tab S9 gibi diğer cihazlara da geleceği doğrulandı.

Bu özelliklerin çoğunun, Mart ayında gelmesi beklenen One UI 6.1 güncellemesi sırasında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu sayede eski akıllı telefonlar da Galaxy AI desteğine kavuşacak. Ancak büyük ihtimalle Galaxy AI özellikleri 2023 yılı ve sonrasında tanıtılan cihazlara gelecek.

Galaxy S22 serisi gibi daha önceki yıllarda tanıtılan seriler ise bu desteğin dışında kalacak gibi. Ancak bu konuda Samsung’un resmi açıklamalarını bekelemekten başka çare yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Bixby Google Asistan’ı geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!