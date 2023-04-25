İsmi açıklanmayan kaynaklardan gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung cephesinin bir sonraki büyük Galaxy Unpacked lansman etkinliği Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek. Şirketin her yılın ikinci duyuru etkinliğini geleneksel olarak Ağustos ayında düzenlediği göz önüne alındığında, bu beklediğimizden daha erken bir tarih. Samsung bu etkinlikte yeni katlanabilir telefonları, tablet serisi ve akıllı saatleriyle gövde gösterisi yapacak!

Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, Tab S9 Serisi ve Dahası Yolda!

Samsung’un bu yıl içinde Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Watch 6 ve muhtemelen yeni Galaxy Buds 3 kulaklıkları piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdi Koreli devin bir sonraki Unpacked etkinliğini Temmuz ayının son haftasında yapabileceğini duyuyoruz. Bu da yukarıda listelenen cihazlardan bazılarının erken bir çıkış yapabileceğini gösteren önceki söylentileri destekler nitelikte.

Samsung genellikle her yılın Ağustos ayında ikinci büyük Unpacked etkinliğini düzenliyor, bu nedenle bu haberin teknoloji sektöründe şaşkınlıkla karşılandığını söylemek mümkün. Katlanabilir akıllı telefon pazarının kızıştığı ve Google’ın ilk katlanabilir modeli Pixel Fold’u piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde Samsung’un, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini daha erken piyasaya sürerek bir katlanabilir telefon almak isteyen müşterileri kendi tarafına çekmek istediği düşünülüyor.

Elbette bunların hepsi şimdilik sadece iddia düzeyinde bilgiler. Her ne kadar Samsung tanıtımı erkene almış olsa da, Temmuz ayı sonu demek tarihin yalnızca iki hafta öne alınması anlamına geldiği için aslında pek de erken bir tarih değil. Samsung genellikle yeni ürünleri hafta ortasında duyurma eğiliminde, bu nedenle 25-27 Temmuz arasında herhangi bir tanıtım yapılmasını bekleyebiliriz.

Tanıtımın yıldızı ise şüphesiz firmanın katlanabilir telefonları olacak. Yeni “Snapdragon for Galaxy” yonga seti, belirginliği azalan katlanma çizgisi ve boşluksuz katlanabilme özelliklerine kavuşması beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirebilir.

Her zaman olduğu gibi, kulağımızı dört açacağız ve Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği için planları ve söz konusu etkinlikte duyurulacak ürünlerin olası çıkış tarihleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung neden böyle bir karar aldı! Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!