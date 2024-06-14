Samsung ayakkabı işine girdi. Yürüyüş yaparken müzik çalmak ya da arama yapmak mı istiyorsunuz? Artık bu mümkün! Samsung, akıllı ayakkabılar alanında devrim yaratacak yeni bir konsept ile karşımızda. Samsung Shortcut Sneaker ayakkabılar, Cheil Benelux, Elitac Wearables, Bruut Amsterdam ve ünlü spor ayakkabı tasarımcısı Roel Van Hoff işbirliğiyle geliştirildi. İşte yeni Samsung ayakkabı.

Samsung Ayakkabı Üretti: Geleceğin Yürüyüş Teknolojisi

Bu yenilikçi Samsung akıllı ayakkabılar, yürüyüş yaparken bir dizi fonksiyonu yerine getirebiliyor. Samsung’un geliştirdiği bu teknoloji, ayakkabının tabanına yerleştirilen hareket sensörleri sayesinde çalışıyor. Beş farklı hareketle tetiklenebilen bu fonksiyonlar, kullanıcıların yürüyüş yaparken çeşitli işlemleri gerçekleştirmesini sağlıyor.

Örneğin, bir arama yapmak ya da müzik çalmak için sadece belirli hareketleri yapmanız yeterli. Yani bu ayakkabı ile telefonunuzu kontrol edebilmek mümkün olacak. Bu da yeni ayakkabıları geleneksel ayakkabılardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu ayakkabıları detaylı olarak görmek istiyorsanız, haberimizin sonuna Samsung Hollanda’nın videosunu ekledik.

Samsung ayakkabı modeli, Samsung Shortcut Sneaker ismi ile tanıtıldı. Bu ayakkabılar teknoloji ve modayı bir araya getirerek, giyilebilir teknolojilerde yeni bir çağ başlatıyor. Ancak, bu özel akıllı ayakkabılardan sadece altı çift üretilecek. Bu sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak için Hollanda’da bulunan Samsung Members üyesi olmanız ve 9 Temmuz 2024 tarihine kadar yarışmaya kaydolmanız gerekiyor. Kazananlar ise 15 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

Samsung’un bu yenilikçi yaklaşımı, akıllı giyilebilir teknolojilerin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda bize ipuçları veriyor. Akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazlar zaten hareketlerle kontrol edilebiliyor. Ancak, Samsung akıllı ayakkabılar bu alanda yeni bir boyut kazandırıyor. Bu teknolojinin gelecekte bilezik, kolye, yüzük ya da ceket gibi diğer aksesuarlara da entegre edilmesi mümkün.

Şu sıralar zaten Samsung yüzük modelini konuşuyoruz ve büyük ihtimalle yakında bu modeli Samsung Galaxy Ring adıyla çok yakında raflarda göreceğiz. Samsung ayakkabı işine de girerek, giyilebilir teknolojideki gücüyle gövde gösterisi yapıypor. Yakında tanıtılan Samsung Galaxy Watch FE de bunun örneklerinden. Uygun fiyatlı akıllı saat, Samsung giyilebilir cihazları daha çok eve sokacak.

Sonuç olarak, Samsung Shortcut Sneaker, akıllı giyilebilir teknolojilerde çığır açan bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu konseptin başarılı olması, benzer özelliklere sahip diğer akıllı giysi ve aksesuarların da piyasaya sürülmesine zemin hazırlayabilir. Gelecekte bizi nelerin beklediğini görmek heyecan verici.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Watch FE çıktı, uygun fiyatlı akıllı saat tanıtıldı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung akıllı ayakkabılar nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!