Akıllı Telefonlar
Samsung Avrupa pazarında yükselişine devam ediyor
2019 yılı üçüncü çeyrek Avrupa akıllı telefon market sonuçlarına göre ; Samsung geçen yılın aynı dönemine oranla %26 oranında ivme yakalayarak liderliğini sürdürmeyi başardı.
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Her yıl düzenli olarak dünya ve belirlenmiş bölgeler genelinde market araştırması sonuçlarını ileten Canalys , 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Avrupa genelinde gerçekleştirilen akıllı telefon pazar paylarında Samsung liderliğini korumayı sürdürdü. 2018 üçüncü çeyreğinde %30.4 pazar payı bulunan Güney Koreli üretici, pazar liderliğini %16 oranında iyileştirerek 2019 yılında da birinci olmayı başardı. 18.7 milyon adet sipariş sayısı geçen yıla kıyasla %26 gelişme gösterdi. Güney Koreli teknolojini firmasını ise Amerika ile yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen Huawei takip etti. Amerika kısıtlamaları altında üretime devam eden Çinli şirket, pazar payında gerileme yaşadı. Şirket, geçtiğimiz yıla oranla pazar payında %1.7, sipariş sayında 0.1 azalış ile üçüncü çeyreği kapattı. %22.2 oranında markette ikinci sırada bulunan Huawei ‘nin hemen arkasında Apple bulunuyor. %4 oranında pazarda gerileme yaşayan Amerikalı teknoloji devi %18.6 pazar payı ile Avrupa’da güç kaybetti.
Samsung kadar dikkat çekici bir diğer marka ise Xiaomi oldu. Bir yıl içerisinde Avrupa’da agresif bir büyüme oranı ile ( %73) önemli bir ilerleme sağlayan Xiaomi %10.5 oranı ile dördüncü sırada kendine yer buldu. 3.2 milyon satış adedini 5.5 milyona çıkarmayı başaran Çinli şirketi, Nokia üreticisi HMD Global takip etti. Avrupa’da istenilen başarıyı yakalayamayan Fin şirketi , %21 ‘lik gerileme yaşadı. Canalys analisti Çinli Mo Jia, ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Mo Jia ” Avrupa’da telefon satışları operatörlerin direk cihaz satışları ve açık kanallar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu durum satışların büyük çoğunluğunu operatörler üzerinden gerçekleştiren Amerika’nın aksine. Huawei’nin satışlarının düşmesiyle diğer Çinli üreticiler Huawei’nin yerini almayı çalıştı. Gelecek yıl 5G desteğine sahip orta segment akıllı telefonların satışlarını görmeyi bekliyoruz, bu nedenle Avrupa’da ki cep telefonu şirketlerinin başarısı bir çok faktöre bağlı olacaktır.” dedi.
Akıllı Telefonlar
Oppo kendi işlemcisini üretme peşinde olabilir!
Akıllı telefonlarının önemli bir kısmında kendi tasarımı Kirin işlemcileri kullanan Huawei, Amerika ile yaşadığı ticaret ambargosunu en az hasarla atlattı. Yaşanan bu olay, Oppo gibi diğer Çinli üreticileri yeni arayışlara sevk etmiş gibi görünüyor.
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Oppo M1, şirketin geliştirdiği ilk mobil işlemci olabilir!
Amerika’nın Çinli markalara uyguladığı ticaret ambargoları dev şirketleri dönemsel olarak zor duruma sokuyor. Bunun en yakın ve ciddi örneği ise Huawei. Halihazırda Android kullanımı ile ilgili önemli sorunlar yaşayan teknoloji devi, kendi iştiraki olan HiSilicon çipsetleri kullandığı için Qualcomm’a bağlı kalmıyor. Bu yüzden donanım tarafında yaşanan sorun da nispeten daha dar kapsamlı kalıyor.
Bir tedarikçinin aktardığı bilgiye göre gelecekte benzer bir sıkıntı yaşamak istemeyen Oppo, işlemci tasarımı ve üretimi için hazırlığa geçti. Çinli marka bu hamleyle hem kendisini garanti altına almak, hem de dışa bağımlılığını en aza indirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde marka tescili gerçekleşen “Oppo M1” adının da markanın ilk mobil işlemcisi olacağı söyleniyor. Bu işlemci ile ilgili ismi dışında herhangi bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Son dönemde Reno serisi ile ön plana çıkan markanın üreteceği işlemci, BBK Electronics’in diğer markalarında da yer alabilir. Kaynaklara göre Realme, Vivo hatta OnePlus’ın geliştireceği bazı telefonlarda bu yonga setlerinin kullanılma ihtimali bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ikinci arka ekran için patent aldı
Çinli teknoloji devi, patentlerine yenilerini kazandırmaya devam ediyor. Çinli dev, şimdide ikinci arka ekran için bir patent aldı.
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Xiaomi, telefonların arka tarafına ekran eklemekte karalı gibi görünüyor. Çinli şirket bunun için yeni bir patent aldı. Bu yeni patente göre, cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alırken bu kamera bölmesi kare bir formda yapılmış durumda. Bu kamera bölmesinin yanına, aynı formda bir ekranda eklenmiş durumda. Bu ekranda çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorken, küçük bir ekran olduğunu söyleyelim.
Xiaomi büyük ihtimalle, çekeceğiniz fotoğrafların arka kamerada daha iyi konumlandırmasını sağlamak amacıyla bu ekranı yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan cihazın arka tarafında yer alan flash, cihazın tam orta noktasına konumlandırılmış görünüyor. Cihazın ön tarafına geçecek olursak, tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir selfie kamera yer almıyor. Çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın üst kısmında, oldukça ince bir ahize ve çeşitli sensörlere yer verilmiş durumda.
Patenti alınan ekran, telefon yüz üstü konulduğunda bizlere bildirimleri gösterecek ve arayan kişinin bilgilerini gösterecek. Aynı zamanda bu ekranda küçük çaplı ayarların yapılmasına da izin verilecek. Bu cihazın adının Mi Mix Dual Display olması bekleniyor. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
OneUI 2.0 betası,120Hz Samsung telefonlardan ipuçları veriyor!
OneUI 2.0 yaklaşık 3 aydır geliştirilmesi sürüyor. Geliştirme sürecinde önümüzdeki sene çıkacak Samsung amirallerinden birtakım ipuçları gizlendiği fark edildi. Bununla birlikte Samsung’un önümüzdeki seneki akıllı telefon serilerinde 120Hz ekran kullanılacağı da onaylanmış oldu.
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Aslında çok yeni bir teknoloji olmadığını söyleyebiliriz. Birçok teknoloji firması cihazlarında daha önce ekran tazeleme hızını 120Hz rakamlarına erişmişti. RAZR, Asus, Sharp ve bunlara takiben Xiaomi’nin yeni nesil cihazlarında 120Hz tazeleme hızı kullandığını görmüştük.
OLED ekranların yüksek tazeleme teknolojilerine rağmen Pixel 4XL’de de bu inovasyon cihaza dahil edilmişti. Keza Pixel 4XL’de Samsung’un ürettiği bir panelle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Samsung’un bu teknolojinin kararlılığına güvenerek kendi cihazlarına entegre edecek.
Yüksek doğruluk oranına sahip iddiacı Twitter hesabı Ice Universe paylaşmış olduğu açıklamalarda, şirketin gelecekteki telefonlarda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip panelleri kullanacağını onayladı. Galaxy Note 9’a gelen OneUI 2.0 versiyonundan sızdırılan görüntülerde ekran tazeleme oranın 60Hz ve 120Hz olmak üzere opsiyon sunulduğu belirtiliyor.
Birçok değişikliği beklediğimiz güncelleştirmede, Samsung kullanıcılara yüksek tazeleme oranı ayarını sunuyor. En iyi ekran deneyimi için 120Hz ekranı tavsiye eden yazılımda pil tasarrufu için diğer seçenek seçilebiliyor. Buradan da anladığımız üzerine 120Hz tazeleme desteği bataryayı daha hızlı tükettiğini açıkça bizlere gösteriyor.
Ice Universe, Samsung Galaxy S11’de yüksek tazeleme oranını kullanılacağını da ekliyor. Umarım marka, pil sorununu yakın zamanda çözer biz kullanıcılara da tazeleme oranı yüksek ama bataryanın ömrünü tüketmeyen yeni nesil cihazlar kullanmak düşer.