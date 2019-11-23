Sizden Gelenler
Beş para etmez dediğimiz telefon var mı? Sizden Gelenler #51
Sizden Gelenler #51 videosunda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
0:17 Sizce şu anki piyasada durup baktığınız zaman, “beş para etmez” dediğiniz telefon hangisi acaba?
1:56 Şirketten herhangi birisi kariyerinin bir döneminde yurtdışı tecrübesi yaşadı mı veya bu kariyere ilk başladığında yurtdışında kovaladığı fırsatlar var mıydı yoksa direkt Türkiye’de başlama hedefiyle mi yola çıkıldı?
3:39 Sizce Kayıtlı Telefon almak mı garantili telefon almak mı? Kullanıcı hatasını ve parayı göz önüne alarak cevaplandırınız
5:55 OnePlus markasının ülkemize gelebilme ihtimali nedir? Sizce gelirse başarılı olur mu? Şahsen Oppo ve Xiaomi’den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.
9:13 Yakında bir akıllı saat alacağım. Huawei GT2 bütçem dâhilinde en iyi seçenek olarak görüyorum. ABD ile Çin geriliminde telefonlar gibi nasibini alır mı? Bundan dolayı biraz çekiniyorum varsa bu fiyatta başka bir cihaz tavsiyeniz listeme ekleyebilirim
10:20 Google Pixel telefonlarını Türkiye’ye neden getirmiyor?
10:31 Öncelikle markaların Türkiye müdürleri (Meizu ve Logitech gibi) ile yaptığınız sohbetler çok güzel ve faydalı oluyor bunların artması çok hoş olur. Şuanda sahip olmadığınız ya da olamadığınız hangi teknolojiye sahip olmak isterdiniz? (Daha üretilmemiş de olabilir.)
17:26 Apple daha çok software den para kazanmak istiyor (oyun,aplikasyon), bu nedenle de daha cok ios’lu telefon olması gerekli bu yüzden sizce ileride telefon fiyatları yüksekliği yüzünden kendi telefon fiyatını ayni tutup diğer bir telefon üreticisine ios lisansı verir mi ?
21:12 Vestel Venüs serisinin sonu mu geldi? Artık ne reklamı ne fuarlarda tanıtımı lansmanı yapılır değil.
24:33 Birkaç gün önce mi 9t aldım ama şarjı biraz çabuk bitiyor. Sebebi nedir?
25:43 Telefon bakıyorum kafam çok karışık kamerası güzel olması yeterli benim için ne önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim
26:29 Abi mi 9t ve redmi Note 8 pro arasında kalmıştım redmi Note 8 pro aldım sizce doğru mu yaptım avantajları ya da dezavantajları neler bu telefonun?
27:36 Samsung fold’u TR’de ilk sizde gördük. Huawei mate x ve özellikli daha alınası ve daha kullanışlı olan Motorola razr’ı (katlanır telefonların asıl kralını) görür müyüz? Bence ne yapıp edip, hello moto demelisiniz
29:13 Mi 9t mi yoksa mi 9t pro mu?
29:52 Amoled ve lcd ekranlar arasında farklar neler? Amoled ekranlı cihazların daha pahalı olması ekrandan dolayı olabilir mi? Birde samsung cihazların çektiği fotoların doğaldan daha renkli ve daha canlı görünmesinin sebebi ekran olabilir mi? Yani o fotoyu lcd ekranlı bir cihaza göndersek farklı görünür mü?
32:35 Günümüzde f/p cihazları makul, alınabilir cihazlar olmakta. Lakin ileri yönelik düşündüğümüzde özellikle amoled ekranlı f/p cihazlarının ekran fiyatları cihaz fiyatının yarısına geliyor. Bu durumda bu tür cihazlarda f/p cihazı kriterlerinin değişmesi gerekmez mi?
Sizden Gelenler
Damla çentik modası biter mi? – Sizden Gelenler #50
Sizden Gelenler #50 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım bu hafta neler sorulmuş?
Sizden Gelenler zaman çizgelesi
0:53 Uzun zamandır soruyorum maalesef cevap alamadım, sizce yeni helio işlemcileri nasıl buluyorsunuz?
2:11 Merhaba, ben androidle alakalı soru sormak istiyorum. Androidde Root atmak nedir? Apk nedir? Bunlar ne işe yarar? Yapmalı mıyız yapmamalı mıyız? Ben hep İOS kullandım nasipse yakında geçeceğim androide biraz bilgilendirme olursa sevinirim.
5:28 iphone 8 plus kullanıcısıyım bunu satıp huawei p30 pro almaya değer mi?
6:35 5 – 6 bin arası en iyi televizyon? Aradığım özellik android telefonlardaki gibi APK yükleyebilmek
8:10 Xıaomı mi 9t den, mi note 10 a geçiş yapacağım. Mi note 10 u beğendiniz mi?
9:34 HWP olarak 2020 yılı için yayıncılık anlamında yeni planlarınız var mı? (Yeni seriler kast ettiğim)
10:19 Telefon aksesuarları (akıllı bileklik bluetooth kulaklık v.b) şarj etmek konusunda pc üzerinde mi yoksa şarj adaptörü üzerinden mi şarj etmek hangisinden doğru olur.
11:49 GM 9 Pro satılıp üzerine 500 TL eklenip Redmi Note 8’e geçilir mi? Kamera hariç hiçbir avantajı yok kâğıt üzerinde
12:43 Bu damla çentik modası bir gün biter mi? Siz beğeniyor musunuz?
13:34 Yüksek mp sunan cep telefonları (48-64-108 mp) ile çekilen fotoğraflar kaç dpi? (Ham olarak 300 dpi sunuyor mu?) İkinci sorum: Fotoğraf, özellikle düşük ışık kalitesi yüksek fotoğraf çekebilen ve bağlantı hızı yüksek (4.5 g ve wifi) telefon önerinizi alabilir miyim?
15:16 Iphone neden samsung,xiaomi,huawei gibi markalar gibi orta segment telefonlarda çıkarmıyor . Bir diğer sorum ise şimdiye kadar pahalıda olsa bu, bu fiyatı ediyor, fiyatının hakkini veriyor dediğiniz cihazlar var mı varsa neler?
16:19 Piyasadaki yeni oyunları en iyi şekilde oynama derdi olmayanlar için bir telefonun 4GB ya da 6GB RAM’e sahip olması bir şey değiştirir mi?
17:07 Kablosuz kulaklık incelemeleri güzel geliyor ama bir akıllı saat incelemeleri az görüyorum, amazfit huawei Apple ürünleri gibi, bu yöne ağırlık verme gibi planlarınız var mı?
18:23 İki sorum var: 1. Telefonu gece şarjda bırakmak pile zarar verir diye bi inanış vardı eskiden. Günümüzdeki akıllı telefonlar telefon şarj olunca elektriği kesiyor diye biliyoruz ama kestikten sonra şarj 99a düşünce tekrar şarj etmiyor mu ve tüm gece bu olay devam ettiği için pil zarar görmüyor mu? 2. Bir ara honor 9x diye bir telefon tanıtılmıştı, bir türlü Türkiye’de satışa çıkmadı. Sizce y9 prime ın satışını engellememesi için mi satışa çıkmıyor? Çünkü yaklaşık olarak aynı fiyata y9 prime dan çok daha başarılı bir telefon bence.
Sizden Gelenler
Kızlar nasıl erkeklerden hoşlanır? Sizden Gelenler #49
Sizden Gelenler #49 videomuzda, her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
Sizden Gelenler #49 – Zaman Çizgelgesi
0:33 Askerlik nasıldı Kerem? Atış talimi nasıldı? Bir kısa özet geç, biz de yaptık bakalım benziyor mu?
Askerlik nasıl geçti? Kenginar’ın gözünden askerlik nedir, nasıl bir şeydir? Çok kısa dinleyelim
Askerlik incelemesi gelecek mi?
Askerde en çok hangi teknolojik aletin yokluğunu çektin?
7:27 11.11 günleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarihlerde ürün almak mantıklı mı?
9:44 Sizce kızlar nasıl erkeklerden hoşlanıyor, Güzin ablası var mı ekibin?
13:57 Ekipçe beraber oynadığınız bir online oyun var mı? Varsa katılabiliyor muyuz?
15:10 İphone 11 sizce fiyatının karşılığını veriyor mu Android telefonların satışı kesti mi?
17:05 Custom romlar hakkında ne düşünüyorsunuz (xiaomi kullanıyorum ve Miroom üzerindeyim globalden daha iyi bir deneyim sunuyor) güvenlik açıkları, bilgi çalınma gibi sorunları olur mu yahut rom ekibi böyle bir şey yapmak istese yapabilirler mi?
Lenovo k6 note kullanıyorum şu anda custom rom atmamı önerir misin, şu an stabil çalışmıyor gibi geliyor.
19:54 İlk soru Xioami cc9 pro ne zaman Türkiye’de satışa sunulacak fiyat aralığı ne olur? İkincisi benim telefonda en önemlisi kamera sonra tasarım sizce bu dalda en iyi telefon ne? Telefonumu değiştireceğim.
24:24 Bulut depolama sistemlerinde sizce F/P şirket hangisi tavsiyeniz var mıdır?
25:59 General mobile Vestel gibi yerli firmalarımız neden amiral gemisi üretmiyorlar
27:21 Samsung’un diğer telefon üreticileriyle yaptığı ortaklıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Xiaomi için ürettiği kamera sensörü ve bu sıralarda konuşulan Vivo için işlemci üreteceği haberleri hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.
29:26 General Mobile çok sessiz piyasadan çekiliyor mu acaba? Bir sürü Çinli marka hatta Türk markası casper yeni ürün çıkardı, General Mobile’den ses yok yeni urun çıkarmayacak galiba.
Sizden Gelenler
Netflix dizilerinin hepsine mi sansür geldi? – Sizden Gelenler #48
Sizden Gelenler #48 bölümümüz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları cevaplandırdığımız Sizden Gelenler serimize devam ediyoruz.
Osman ve Aydoğan’ın soruları cevaplandırdığı bölümümüzün zaman kodlarını içeren indeksini ise Can Kahya hazırlıyor.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler #48 Soruları
0:43 Ofisteki herkese selamlar, megapiksel savaşlarında a70s redmi note 8 Pro 64MP kullanırken mi note 10 108MP gibi devasa rakamlara çıktı. MP savaşının sonu nereye varacak bir de arkadaki kamera sayısı 5ten(Ana kamera/ultra geniş açı/telephoto/derinlik/makro fazla olabilir mi?
5:08 Oneplus Türkiye pazarına girse tutar mı?
8:09 Konsol mu pc mi ?
10:28 Netflix dizilerinin hepsine sansür mü geldi? Mesela Sex education nasıl oldu?
12:03 Kerem askerden döndü mü? Akıllı telefon kullanmadan geçen 3 hafta hakkında ne düşünüyor?
14:02 Xiaomi mi 9t MIUI 11 ne zaman gelir?
15:21 Yazılım konusunda ki düşünceleriniz nelerdir? Yazılım için eğitim Türkiye’de mi alınmalı yurt dışında mı?
18:04 LG g8s’i inceleyecek misiniz?
18:36 Laptop işlemcisi olarak amd ile inteli kıyaslarsanız?
21:10 Günümüzde f/p cihazı diye aldığımız telefonların çoğunun ekran fiyatı aliexpress de bile 1000₺ nin üstünde. Ör: yılın f/p telefonu MI9T ülkemizde 2800₺, aliexpressde bile ekranı 800₺, ülkemizde işçilikle 1500₺ olur, bu cihazlar hala mantıklı mı?
23:28 Merhaba,Iphone’ların Android telefonlardan daha uzun ömürlü olmasının sebebi nedir? Buna ek olarak ıphone da 1GB RAM nasıl oluyor da Android’in 4GB RAM ine kafa tutabiliyor