Canalys, bu yılın ikinci çeyreğine ait Avrupa akıllı telefon pazarı satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan listede Samsung, büyük yükselişi sayesinde en yakın rakibi olan Huawei ile arasındaki farkı ikiye katladı!

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Samsung Galaxy A Serisi, Avrupa pazarında liderliğe oturdu

Avrupa akıllı telefon pazarını masaya yatıran listede Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde 2018’in aynı dönemine kıyasla önemli bir artış kaydetti. Bu dönemde toplam 18.3 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren marka, Avrupa’da pazar payını %40.6’ya yükseltmeyi başardı. Huawei ise Amerika ile yaşanan krizden sonra açıklanan ilk dönem raporuna göre büyük düşüş yaşadı. Avrupa pazarında geçtiğimiz yıla göre %16’lık düşüş yaşayan Huawei, bu çeyrekte yalnızca 8.5 milyon adet akıllı telefon satabildi.

Bu ikiliyi takip eden Apple ve Xiaomi’nin satış istatistiklerinde de ciddi değişimlerin meydana geldiği görülüyor. Geçtiğimiz döneme göre 1.3 milyon adet daha az iPhone satışı gerçekleştiren Apple’ın Avrupa pazar payı %14.1 düzeyine geriledi. Xiaomi ise yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği 4.3 milyon akıllı telefon satışı ile %10 barajına oldukça yaklaştı.

Model bazındaki istatistikler ise Samsung Galaxy A serisinin satış başarısını ortaya koyuyor. Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa’nın en çok satan akıllı telefonu Galaxy A50 olurken, onu serinin bir diğer modeli Galaxy A40 takip etti. Bu dönemde 2 milyon adetlik satış başarısı gösteren Xiaomi Redmi Note 7, markanın Avrupa’daki toplam satışlarının neredeyse yarısını üstlendi. Samsung Galaxy A20e ve iPhone XR ise Canalys’in hazırladığı listede ilk 5’i tamamlayan akıllı telefonlar oldu.