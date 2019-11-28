Samsung
Samsung, Android 10 güncelleme takvimini yeniledi!
Samsung, her sene olduğu gibi bu sene de yeni nesil ve eski nesil cihazlara belli bir güncelleme prosedüründen geçiriyor. Kullanıcılara öncelikli olarak beta yazılımı test etmeleri için gönderen firma bu yıl süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.
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Marka geçtiğimiz sene SamsungExperience kullanıcı arayüzünden OneUI adını verdiği çok daha minimal tasarım anlayışına sahip yeni bir yazılıma geçiş yapmıştı. OneUI’ın Samsung’un son 2 yılda çıkardığı telefonlara ulaşması yaklaşık bir seneyi bulmuştu
Kullanıcılar da uzun süredir bu durumdan yakınırken Samsung’tan iyi haber geldi. İlk yayınlanan takvimde S9 ve Note 9 ailesine stabil güncelleştirmenin ulaşım tarihi Mayıs ayı olarak belirlenmişti. Fakat yukarıda da göreceğiniz üzere bu tarihi, firmaya gelen tepkiler üzerine değiştirdi ve son iki senede çıkardığı tüm cihazlara Ocak ayı itibariyle sorunsuz yazılımı vermeye karar verdi.
Yayınlanan resmi şemada, S8 ve Note 8 cihaz gruplarının güncellemeye dahil edilmemesi açıkçası bazı kesimleri üzeceğe benziyor. Firma, bu iki akıllı telefon ailesini 2017 yılında Android 7.0 ile duyurmuş ve cihazlara Android 9.0 Pie’a kadar güncelleme göndermişti. Apple’ın tüm cihazlarına 5 senelik bir yazılım desteği sunması, Samsung tarafındaki kullanıcılara aynı fiyatı verdikleri cihazların neden bu kadar az ve zor güncelleştirme aldıkları için cihazları aldıklarına pişman ediyor.
Bu hafta Çarşamba günü itibariyle, OneUI 2.0‘da ilk betasını alan S9 ve S9+’a Güney Kore, Hindistan ve İngiltere’de Samsung Members üzerinden katılım sağlayabiliyorsunuz. Maalesef ki Sim Card’ınıza göre destek sağlayan bu sistem bölgenizi değiştirmenize izin vermiyor. O yüzden Türkiye’de bu yazılımı kullanmak için OTA dosyalarının internete sızdırılmasını beklememiz gerekecek.
Samsung
Samsung Galaxy S11 5G, özellikleri sızmaya devam ediyor!
Samsung Galaxy S11 hakkında gelen haberler hız kesmeden devam ediyor. Cihazla ilgili teknik detaylar her gün artıyor. Son gelen bilgiler cihazda 25W hızlı şarj desteğini barındırdığından bahsediyor.
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Çinli sertifikasyon şirketi, cihazın Vietnam sınırlarında üretileceğini iddia etti. Koreli şirketin cihazlarını büyük oranda Çin’de ürettiğini biliyoruz. Bu hamleyle birlikte Çin’deki üretim yoğunluluğun hayli azalması bekleniyor.
S10 serisinin kod adı SM-G97xx olarak adlandırıldığını görmüştük. S11 ailesinde ise SM-G9860 kod adının aktif olarak kullanılacağını görüyoruz. Ailenin en güçlü çocuğu S11 5G ile ilgili henüz ortada çok fazla detaya rastlamasak da sanal gerçeklik teknolojilerini geliştirecek özel bir video donanımını da cihaza dahil edilecek.
Samsung ilk hızlı şarj adaptörü S10+ 5G modelinde cihazın paketine dahil edilmişti. S10+’ın 4.500 mAh batarya kapasitesini pratik şekilde doldurabiliyordu. Akıllı telefonun paketine dahil olan 25W şarj aletini eğer isterseniz Samsung’un resmi olarak satışa sunduğu 45W hızlı şarj edebilen adaptörü kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef ki kutu içeriğinde bu adaptorden kullanıcılar nasiplenemeyecek gibi gözüküyor.
Şu an için Samsung Galaxy Note 10+ sahibiyseniz hiç beklemenize gerek yok direkt olarak Amazon üzerinden bu alete sipariş edebiliyorsunuz.
Samsung
Samsung Galaxy A71, çentikli ekranı ve dört kamerayla sızdı!
Samsung Galaxy A71, damla çentikli ekranı ve arka yüzeyinde bulunan dört kamerasıyla tasarım görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan görselleri Twitter’ın iddiacılarından @OnLeaks hesabı paylaştı.
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Koreli şirket, yılın başlarında S10 ailesiyle cihaz üzerinde yer alan ön kamerayı konumlandırmada yeni bir çözüm oluşturmuştu. Ekran ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen kamerayla ekran çok daha etkili kullanılabilir hale gelmişti.
Note 10 modeliyle çentiğin ekran ortasında çok daha minik bir boşluk oluşturularak kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise firma yeni bir cihazı için aynı tasarım modelini kullanmak istiyor. Kasım ayının başlarından itibaren Galaxy A71’in görüntüleri basına sızdırılmaya başlamıştı. İlk detaylar gelmeye başladığından itibaren, kameranın cihazın üst tarafında yer alan boşluğa yerleştirileceğini fark etmiştik.
OnLeaks hesabı son paylaşımlarıyla birlikte yüksek çözünürlüklü olarak cihazın görsellerini meraklılarına sundu. Cihaz, tamamen Galaxy A51’in geliştirilmiş versiyonu olarak duruyor. Donanım bazında da benzer özellikler taşıyan cihaz Galaxy A51’e göre daha geniş bir ekranla gelecek.
Arka tarafta, açıkçası iPhone 11 Pro ve Pro Max ailesinde gördüğümüz kıvrımlı hatlara sahip dört kameralı bir modül konumlandırılmış. Bu cihaz üzerinde sağ tarafında yer alan Samsung logosunun konumuyla da birlikte oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz. SIM kart yuvasının sağa yerleştirildiği telefonda Type-C girişi alt tarafta tercih edilmiş. Hemen sağında ise 3.5 mm’lik kulaklık yuvasını görüyoruz.
Kamera çıkıntısının akıllı cihazın kalınlığını biraz arttırdığına şahit oluyoruz. Galaxy A71’de 9.2 mm ile biraz kalın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında henüz donanım detaylarıyla ilgili net bilgiler ortada yok. İlerleyen günlerde cihazın birçok detayını gözlemleme şansı elde edeceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy S9 ve S9+, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu!
Samsung Galaxy S9 ve S9+ aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme detaylarında kararlılık üzerine geliştirmeler olduğu belirtiliyor.
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Kore Devi, getirmiş olduğu güncellemelerle birlikte S serisinin geçen seneki bayrak gemisini tekrardan hayata döndürmeyi planlıyor. Uzun süredir güncelleme konusunda markanın pekte iyi olduğunu söyleyemeyiz. Samsung Experience adlı sistem arayüzünden OneUI 2.0’a geçiş yapan firma maalesef ki geçiş aşamasında stabilizasyon problemleri yaşanmıştı.
Bugün kendi kullandığım Samsung Galaxy S9 cihazına gelen güncellemelerin detaylarını yukarıdaki fotoğraftan bakabilirsiniz. Benim de gündelik kullanımda, açıkçası cihazın bir tık daha hızlandığına şahit kaldım. Güncelleme içeriğinde Kasım ayı güvenlik yaması dahil edilmiş bunların ötesinde kamera uygulamasında birtakım geliştirmeler hakim. Özellikle iyileştirmelerde performans üzerine durulmuş.
Eğer cihazınıza yazılım güncelleştirmesi hali hazırda gelmediyse, Ayarlar sekmesindeki en alt kısımda yer alan “Yazılım Güncellemesi” sekmesine dokunarak, gelen yazılımı kontrol edebilirsiniz.