Samsung, Android 10 güncelleme takvimini yeniledi!

Samsung, her sene olduğu gibi bu sene de yeni nesil ve eski nesil cihazlara belli bir güncelleme prosedüründen geçiriyor. Kullanıcılara öncelikli olarak beta yazılımı test etmeleri için gönderen firma bu yıl süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.

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Marka geçtiğimiz sene SamsungExperience kullanıcı arayüzünden OneUI adını verdiği çok daha minimal tasarım anlayışına sahip yeni bir yazılıma geçiş yapmıştı. OneUI’ın Samsung’un son 2 yılda çıkardığı telefonlara ulaşması yaklaşık bir seneyi bulmuştu

Kullanıcılar da uzun süredir bu durumdan yakınırken Samsung’tan iyi haber geldi. İlk yayınlanan takvimde S9 ve Note 9 ailesine stabil güncelleştirmenin ulaşım tarihi Mayıs ayı olarak belirlenmişti. Fakat yukarıda da göreceğiniz üzere bu tarihi, firmaya gelen tepkiler üzerine değiştirdi ve son iki senede çıkardığı tüm cihazlara Ocak ayı itibariyle sorunsuz yazılımı vermeye karar verdi.

Yayınlanan resmi şemada, S8 ve Note 8 cihaz gruplarının güncellemeye dahil edilmemesi açıkçası bazı kesimleri üzeceğe benziyor. Firma, bu iki akıllı telefon ailesini 2017 yılında Android 7.0 ile duyurmuş ve cihazlara Android 9.0 Pie’a kadar güncelleme göndermişti. Apple’ın tüm cihazlarına 5 senelik bir yazılım desteği sunması, Samsung tarafındaki kullanıcılara aynı fiyatı verdikleri cihazların neden bu kadar az ve zor güncelleştirme aldıkları için cihazları aldıklarına pişman ediyor.

Bu hafta Çarşamba günü itibariyle, OneUI 2.0‘da ilk betasını alan S9 ve S9+’a Güney Kore, Hindistan ve İngiltere’de Samsung Members üzerinden katılım sağlayabiliyorsunuz. Maalesef ki Sim Card’ınıza göre destek sağlayan bu sistem bölgenizi değiştirmenize izin vermiyor. O yüzden Türkiye’de bu yazılımı kullanmak için OTA dosyalarının internete sızdırılmasını beklememiz gerekecek.