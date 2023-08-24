Günümüzde akıllı teknolojiler, sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp, saatlerden süpürgelere kadar pek çok cihazı etkiliyor. Bu cihazlar, temel işlevlerinin ötesine geçerek hayatımıza daha fazla kolaylık ve işlevsellik katıyor. Akıllı saatler kalp atış hızından e-posta kontrolüne kadar birçok özelliği bünyesinde barındırırken, şimdi bu trend akıllı yüzüklerle de devam ediyor. Samsung gibi öncü teknoloji şirketleri, bu yeni alanın potansiyelini keşfetmeye başladı. Öyle ki, Samsung ilk akıllı yüzüğü için patent bile aldı! İşte karşınızda Samsung Curio!

Samsung Akıllı Yüzüğü İçin Patent Aldı! İsmi Belli Oldu!

Küçülen teknoloji, büyük özellikleri daha kompakt bir forma sığdırmayı mümkün kılıyor. Samsung’un da bu alandaki adımları artık daha belirgin hale geliyor. Henüz resmi olarak duyurulmasa da, Samsung Health uygulamasının beta sürümündeki güncellemeler, akıllı yüzüklerin geliştirildiğine dair ipuçları sunuyor.

Bu gelişmeyle birlikte merakla beklenen akıllı yüzüğün adı da gün yüzüne çıktı. Bu isim “Samsung Curio” olarak belirlenmiş. Zira şirket tam da bu ad için ticari marka başvurusunda bulundu. Adın ticari marka başvurusu yapılması, bu yeni ürünün resmi olarak “Curio” adını taşıyabileceğini düşündürüyor. Ancak Samsung’un gelecekte farklı bir isim kullanma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Samsung Curio, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve diğer özelliklere erişmek gibi işlevler sunacak. Bunun yanı sıra fitness verilerini takip etme ve bildirimleri görüntüleme gibi kullanım alanları da bulunacak. Yani bu yüzük bir akıllı saatin tüm temel özelliklerini barındıracak.

Şu an için Samsung, Curio hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak ticari marka başvurusu, projenin gelişmekte olduğunu ve yakın gelecekte Samsung Curio ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ve Samsung bu alanda da ezeli rakipler olacaklar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!