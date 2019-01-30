Samsung, akıllı telefonlar için dahili 1 TB hafıza üretecek!

Samsung, dünyadaki ilk 1 TB eUFS (dahili Universal Flash Storage) çözümünü, akıllı telefon üreticilerine sunmaya başlayacağını duyurdu.

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Samsung 1 TB dahili hafızayı ilk önce hangi modelde kullanacak?

Güney Koreli teknoloji devinin ürettiği bu teknolojiyle artık telefonlar tek bir flash bellek yongasıyla 1 TB depolamaya sahip olabilecek. Şirketin bellek birimi bölüm başkanı Cheol Choi, 1 TB eUFS çözümü sayesinde gelecek nesil mobil cihazların dizüstü bilgisayarlara benzer bir kullanıcı deneyimi sunacaklarını söyledi. Hafıza birimi Samsung’un önceki 512 GB birimi ile aynı boyutta ve saniyede 1.000 megabayta kadar okuma hızına sahip olacak.

Şirketin Galaxy Note 9 telefonu ”1 TB’a hazır” sloganıyla tanıtılmıştı ama bu hafızanın sadece 512 GB‘lık bölümü dahiliydi kalanı hafıza kartıyla tamamlanıyordu. Geçen yıl akıllı telefonların dahili hafızaları 512 GB‘a dayanmıştı. Bu yıl ise Galaxy S10 modelinin 1 TB‘lık dahili hafıza seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Bu yeni teknolojinin önemli bir yenilik olmakla beraber devrimsel bir yönü olmadığı söylenebilir.