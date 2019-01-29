Apple FaceTime ile dinlenebilirsiniz

Apple bir güvenlik sorunu ile daha gündeme oturdu. Bir hata sayesinde FaceTime ile aradığınız kişiler size cevap vermeden onları dinleyebiliyorsunuz.

İlginizi çekebilir: Android’den iPhone’a WhatsApp verileri nasıl taşınır? (VİDEO)

Apple bir açık daha verdi

Apple iOS 12.1 ve sonrası yüklü cihazlarda bir kişiye FaceTime arama yaptığınızda o kişi aramaya daha cevap vermeden dahi telefonunun etrafında olan biteni duyabiliyorsunuz. Bunun için sırası ile şu aşamaları takip etmeniz lazım:

Rehberinizden birisi ile FaceTime arama başlatın. Telefon çalarken ekranı aşağıdan yukarı kaydırın ve kişi ekleye tıklayın. Buradan kendi telefon numaranızı ekleyin. Ardından kendinizi ve aradığınız kişinin sesini içeren bir grup Facetime başlatmış olacaksınız.

Firma hatayı kendi ağzıyla doğruladı ve hafta içerisinde bir düzeltme yapacaklarını belirtti. Fakat buna kalmadan hata yaygınlaştığı için firma grup FaceTime özelliğini önlem olarak devre dışı bıraktı.

Konuya dair New York Valisi bile açıklamada bulunup halkı uyardı.