iPhone satışları son çeyrekte yüzde 15 düştü!

Apple, 2018’in son çeyreğindeki finansal sonuçlarını açıkladı. Apple‘ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan iPhone satışlarının yüzde 15 oranında düştüğü görülüyor.

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iPhone satışlarındaki düşüş neyi gösteriyor?

Apple‘ın ana vatanı olan Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde alışverişin en çok yapıldığı uzun Noel döneminin de içine girdiği bu son çeyrekteki düşüş şirket için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. iPhone satışındaki yüzde 15‘lik büyük düşüşe rağmen Apple‘ın diğer ürünlerinden ve servislerinden elde edilen gelir yüzde 19 oranında artmış. Ama buna rağmen genel toplamda yüzde 5′lik bir düşüş olduğu gözden kaçmıyor. Çünkü akıllı telefon satışları şirketin en önemli gelir kalemini oluşturuyor.

Bu tatil sezonunda Apple 84 milyar dolar kazandı ama geçen yıl 88 milyar dolar kazanmıştı. Bu kazancın 51 milyar doları iPhone satışlarından gelirken 10.8 milyar doları ise sunulan servislerden sağlandı. Apple yakın zamanda yaptığı basın açıklamasında akıllı telefon dışındaki aksesuarlarından elde ettiği gelirin yüzde 33, Mac satışlarından gelen gelirin ise yüzde 9 oranında arttığını belirmişti.

Apple CEO’su Tim Cook, gelirlerde yaşanan bu düşüşle ilgili olarak; şirketin uzun vadedeki kazanımlara göre yönetildiğini ve bu sonuçların şirketin sağlam ve güçlü şekilde büyüdüğünü gösterdiğini söyledi. Şirketin yatırımcılarını sakinleştirmek için yapılmışa benzeyen bu açıklama, Apple‘ın artık akıllı telefon dışında verilen hizmetlere ve aksesuarlara odaklanacağını gösteriyor.

Tim Cook, akıllı telefon satışlarının düştüğü ülkelerde fiyatlarda indirime gidileceğini de belirtti. Buna bağlı olarak ülkemizde de Apple ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilecek.