Samsung, Galaxy Note 20 modelleri için değişim kampanyası başlattı!

Samsung, Galaxy Note 20 serisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için değişim kampanyası başlattı. Eğer Samsung markası dışında bir akıllı telefon kullanıyorsanız bile; bu değişim kampanyasından yararlanabilmeniz mümkün.

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Samsung, Galaxy Note 20 değişim kampanyası ile birçok müşteriyi kendi ekosistemine dahil etmek istiyor

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile; Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra duyurulmuş idi. Lansmanın ardından Samsung, Türkiye için Galaxy Note 20 modeline 9.299 TL; Galaxy Note 20 Ultra modeline ise 12.999 TL değer biçmiş idi. Yeni amiral gemisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için ön siparişleri açan Samsung; aynı zamanda eski akıllı telefonunu güncellemek isteyen kullanıcılar için de değişim seçeneği sunuyor. Farklı markaların farklı modelleri için de değişim desteği sunan Samsung, kendi müşterilerine ek olarak; diğer markaların müşterilerini de Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri ile Samsung ekosistemine kazandırmak istiyor.

Hangi Samsung cihazlar değişim kampanyasından yararlanabilir

Eğer Samsung’un değişim kampanyasından yararlanmak istiyorsanız; akıllı telefonunuzun Samsung’un bu kampanya için açıkladığı cihaz listesine dahil olması gerekiyor. Bu listeye bakarak; cihazınızın modeli ve güncel durumuna göre (ekranda çizik, arıza, teknik problem vb.), Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri için belirli limitlere varan indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.

Eğer hali hazırda bir Samsung akıllı telefon kullanıyor iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Samsung Galaxy Note10 Plus

Galaxy S20

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy A70

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz; Galaxy Note 20 değişim kampanyası dahilinde 8.300 Türk Lirası’na varan indirimden yararlanmanız mümkün.

Hangi marka ve model cihazlar Samsung’un değişim kampanyasından yararlanabilir

Bir Apple kullanıcısı iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:

iPhone 11 Pro MAX 64GB iPhone 11 Pro 64GB iPhone XS MAX iPhone 11 256 GB iPhone 11 128 GB iPhone 11 64 GB iphone x 256GB iphone x 64GB iPhone XS iPhone 8 Plus 256GB iPhone XR iPhone 8 Plus 128GB iPhone 8 Plus 64GB iPhone 8 256GB iPhone 7 Plus 256GB iPhone 7 Plus 128GB iPhone 8 64GB iPhone 7 Plus 32GB iPhone 7 256GB iPhone 7 128GB iPhone 7 32GB Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz; Galaxy Note 20 değişim kampanyası dahilinde 9.300 Türk Lirası’na varan indirimden yararlanmanız mümkün.

Bir Huawei kullanıcısı iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:

Huawei P30 Pro Huawei Mate 20 Pro Huawei P20 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei P20 Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz; değişim kampanyası dahilinde 5.300 Türk Lirası’na varan indirimden yararlanmanız mümkün.

Bir Oppo kullanıcısı iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:

Oppo Reno 10X Oppo Reno Oppo Rx17 Pro

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz; değişim kampanyası dahilinde 4.300 Türk Lirası’na varan indirimden yararlanmanız mümkün.

Bir Xiaomi kullanıcısı iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar: