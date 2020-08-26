Samsung
Samsung, Galaxy Note 20 modelleri için değişim kampanyası başlattı!
Samsung, Galaxy Note 20 serisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için değişim kampanyası başlattı. Eğer Samsung markası dışında bir akıllı telefon kullanıyorsanız bile; bu değişim kampanyasından yararlanabilmeniz mümkün.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M51 modelinin, tasarım detayları belli oldu!
Samsung, Galaxy Note 20 değişim kampanyası ile birçok müşteriyi kendi ekosistemine dahil etmek istiyor
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile; Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra duyurulmuş idi. Lansmanın ardından Samsung, Türkiye için Galaxy Note 20 modeline 9.299 TL; Galaxy Note 20 Ultra modeline ise 12.999 TL değer biçmiş idi. Yeni amiral gemisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için ön siparişleri açan Samsung; aynı zamanda eski akıllı telefonunu güncellemek isteyen kullanıcılar için de değişim seçeneği sunuyor. Farklı markaların farklı modelleri için de değişim desteği sunan Samsung, kendi müşterilerine ek olarak; diğer markaların müşterilerini de Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri ile Samsung ekosistemine kazandırmak istiyor.
Hangi Samsung cihazlar değişim kampanyasından yararlanabilir
Eğer Samsung’un değişim kampanyasından yararlanmak istiyorsanız; akıllı telefonunuzun Samsung’un bu kampanya için açıkladığı cihaz listesine dahil olması gerekiyor. Bu listeye bakarak; cihazınızın modeli ve güncel durumuna göre (ekranda çizik, arıza, teknik problem vb.), Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri için belirli limitlere varan indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.
Eğer hali hazırda bir Samsung akıllı telefon kullanıyor iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+
- Samsung Galaxy Note10 Plus
- Galaxy S20
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy A70
Hangi marka ve model cihazlar Samsung’un değişim kampanyasından yararlanabilir
- iPhone 11 Pro MAX 64GB
- iPhone 11 Pro 64GB
- iPhone XS MAX
- iPhone 11 256 GB
- iPhone 11 128 GB
- iPhone 11 64 GB
- iphone x 256GB
- iphone x 64GB
- iPhone XS
- iPhone 8 Plus 256GB
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus 128GB
- iPhone 8 Plus 64GB
- iPhone 8 256GB
- iPhone 7 Plus 256GB
- iPhone 7 Plus 128GB
- iPhone 8 64GB
- iPhone 7 Plus 32GB
- iPhone 7 256GB
- iPhone 7 128GB
- iPhone 7 32GB
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P20
- Oppo Reno 10X
- Oppo Reno
- Oppo Rx17 Pro
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, tasarım detayları belli oldu!
Samsung Galaxy M51 akıllı telefonunun basın görselleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller ile birlikte cihazın tasarım detayları belli oldu.
İlginizi çekebilir; Prior Design’dan Porsche Taycan Turbo S için gövde kiti!
Samsung Galaxy M51, basın görselleri sızdırıldı!
Samsung akıllı telefon piyasasında yeni alternatifler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni orta seviye cihazı Galaxy M51 için kolları sıvarken, akıllı telefonunun basın görselleri sızdırıldı. Twitter’dan Sudhansu isimli sızıntıları ile meşhur bir kullanıcı, takipçilerine cihazın basın görsellerini paylaştı. Sızıntı sayesinde tasarım detayları belli olan akıllı telefon, firmanın son dönemde piyasaya çıkardığı cihazlardan büyük farklara sahip değil. Benzer anlayış ile kullanıcılarını karşılayacak cihazın, delikli ekran teknolojili bir ekrana sahip olacağı kesinleşti. 6.67 inçlik ekrana sahip olacak akıllı telefon da, bir adet de 32 MP değerinde ön kamera bulunacak. Arka tarafta ise çerçeve içerisinde dört kamera bizleri karşılarken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş.
Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alacak. 6 ve 8 GB‘lık RAM kapasitelerine sahip olması beklenen akıllı telefon, 128 GB depolama alanına sahip olacak. 7000 mAh gibi oldukça büyük ve iddialı batarya kapasitesi ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun, kullanıcılarına 25 W hızlı şarj desteği sunacağı öğrenildi. Eylül ayının ikinci yarısında çıkması beklenen cihazın, 300 ile 400 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip, One UI 2.5 güncellemesine kavuştu!
Galaxy Z Flip kullanıcıları beklenen güncellemeye kavuştu. Samsung, One UI 2.5 güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı.
İlginizi çekebilir; Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümünü test ediyor
One UI 2.5 sürümü Galaxy Z Flip için dağıtılmaya başlandı!
Samsung‘un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip yeni güncellemeye kavuştu. Katlanabilir akıllı telefonlara yaptığı yatırım ile rekabette önemli bir yere sahip olan firma, yeni One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. F700U1UEU2BTGE yapı numarası ile dağıtılan güncelleme 1.15 GB‘lık boyuta sahip. Google‘ın ağustos ayı güvenlik güncellemesini içeren güncelleme ile birlikte, One UI 2.5 sürümündeki özellikler Galaxy Z Flip kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Eklenen dikkat çekici özelliklerden biri olan Pro Video modu ile kullanıcılar harici mikrofon bağlantısı ile birlikte daha düzgün ses kayıtları alabilecekler. Ayrıca her zaman açık ekran özelliği içerisine eklemeler yapan firma kullanıcılara, her zaman açık ekrana Bitmoji çıkartmaları ekleyebilme imkanı sunuyor. Galaxy Note 20 serisinde yer almayan özelliğin sadece model için özel olduğu düşünülüyor.
Samsung‘un amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken cihazı, gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden almakta. 6.7 inç katlanabilir delikli ekrana sahip olan akıllı telefonun bir adet ön kamerası bulunuyor. 10 MP değerinde ön kameraya sahip olan cihazın iki adet de, 12 MP değerinde arka kamerası bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan akıllı telefon artık One UI 2.5 sürümüne sahip. Sizlerde cihazınızda ayarlara girerek sistem güncellemelerini kontrol edip yeni sürümün gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Kaybolan Samsung cihazlar artık çevrimdışı olsa bile bulunabilecek
Samsung, telefonunu kaybeden kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle beraber, telefonunuzu kaybettiğinizde artık internete bağlı olmasa dahi bulabileceksiniz.
İlginizi çekebilir: One UI 2.5 güncellemesini alacak Samsung telefonlar belli oldu
Samsung Find My Mobile, artık internete bağlı olmadan da çalışabiliyor
Samsung’un geliştirdiği Find My Mobile, telefonunuz kaybolduğunda uzaktan bulabilmenizi, verileri buluta yedekleyebilmenizi ve cihazınızı sıfırlayabilmenizi sağlayan dolu dolu bir uygulama olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak şu ana kadar uygulamanın bu nimetlerinden faydalanabilmek için telefonunuzun Wi-Fi veya mobil veriyle internete bağlı olması zorunluydu. Bundan dolayı telefonunu kaybeden kullanıcılar, eğer internete bağlı değilse telefonunu bulamıyordu.
Samsung ise bu sorunun farkında olmuş olacak ki, yayınladığı yeni güncellemede Find My Mobile’a telefonu çevrimdışı bulma özelliği ekledi. Uygulamanın 7.1.08.0 sürümünde görülen özellik çalışma mantığı itibariyle telefonunuzu, yakınındaki başka bir Samsung cihazını kullanarak buluyor.
Yani telefonunuzu kaybettiğinizi ve internetinin de kapalı olduğunu düşünün; bu noktada Find My Mobile, o civardaki başka Samsung telefonları kullanarak sizin telefonunuzu bulmaya çalışıyor ve bulduğu takdirde de size anlık konum bilgisi gönderiyor. Ayrıca bu yöntemle sadece telefonunuzu değil, telefonunuza bağlı olan akıllı saatleri ve kulaklıkları da rahatlıkla bulabileceksiniz.
Telefonunuz, Find My Mobile uygulamasının en son güncellemesini alır almaz bu özelliği size bildirim olarak haber verecek. İlgili bildirime dokunduğunuzda ise çevrimdışı bul özelliğini etkinleştirebileceğiniz ayarlar sayfasına yönlendirileceksiniz. Özelliği etkinleştirdikten sonra, telefonunuzu internete bağlı olmadan bulabilme devri başlayacak. Aynı zamanda isterseniz telefonunuzun çevrimdışı konum bilgisini de gizleyebilirsiniz.