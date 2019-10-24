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HTC Vive Cosmos ofiste! Kutu içeriğinde neler var?
HTC Vive Cosmos ilk olarak Hardware Plus ofisine geldi. Şu anda en yeni ve çözünürlük bakımından en iyi sanal gerçeklik gözlüğü olan Vive Cosmos’un kutusunu beraber açıyoruz.
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Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi; https://youtu.be/P6QG5Jkcpro
HWP takipçilerine sanal gerçeklik sürprizi (HTC Vive Pro); https://youtu.be/D0xLMiwcRUY
Vive Cosmos özellikleri;
- Çift 3,4 inç 1440 x 1700 piksel ekran (Toplam 2880 x 1700 piksel)
- 90 Hz tazeleme hızı
- 110 derece görüş açısı
- Stereo Hi-Fi kulaklık
- G-sensör
- Jiroskop
- IPD sensörü
Vive Cosmos kontrolcü özellikleri;
- Jiroskop
- G-sensörü
- Dokunma sensörü
- 7 adet tuş
Minimum 2m x 1,5m alan gereklidir. Baz istasyonu yer almaz, baz istasyonu olmadan çalışmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
HTC Vive Cosmos Minimum sistem gereksinimleri;
- Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350
- NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 290 4 GB
- 4 GB RAM
- DisplayPort 1.2 bağlantısı
- 1x USB 3.0 bağlantısı
- Windows 10
Akıllı Telefon
Yerli ve şık | Casper VIA A4 inceleme
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Bu videomuzda Casper VIA A4’ün detayları ve yorumlarımızı görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
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İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
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