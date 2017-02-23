Samsung, 6.2 inç Büyüklüğünde Galaxy S8+ Modeli Çıkarabilir

Samsung’un bayrak gemisi serisinin yeni modeli Galaxy S8 önümüzdeki Mart ayının sonuna doğru tanıtılacak ve tarih yaklaştıkça yeni bilgiler geliyor.

Samsung’un sadece Galaxy S8 değil aynı zamanda 6.2 inç büyüklüğünde dev bir Galaxy S8+ çıkaracağı paylaşılanlar arasında yer alıyor. Daha önce bir çok kez sızıntı haberleriyle gündeme gelen Evan Blass, Galaxy S8+ modelini doğrulayan bir özellik görüntüsü paylaştı.

Galaxy S8’in tasarımında fiziksel bir ana ekran düğmesinin olmayacağı sızdırılan fotoğraflarda görülüyor. Bu sayede telefon daha ince bir çerçeveye ve daha geniş bir ekrana sahip olacak. Galaxy S8+’ın arkada 12 önde 8 megapiksel fotoğraf makinesi olacak. Telefonda aynı zamanda IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık özelliği olacak. Daha önce bir fiasko ile sonuçlanan Galaxy Note 7 modelinde olduğu gibi bu modelde de Iris tarayıcısı yer alacak.

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies…with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) February 22, 2017

Paylaşılan bilgilerde telefonun 64 GB depolama alanına ve microSD kart desteğine sahip olacağı yer alıyor. Telefonda 4 GB RAM olacak ve kablosuz şarj desteği bulunacak.