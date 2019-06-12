Samsung, Galaxy S9 ve S9+ için gece modu güncellemesi

Samsung, geçtiğimiz yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S9 ve S9 + için yazılım güncellemesiyle kamera iyileştirmelerinin yanında Haziran 2019 güvenlik yamasını yayınladı.

Güncelleme, G965FXXU5CSF2 sürüm numarasını taşıyor ve şu anda için sadece Tayland, Vietnam ve Filipinler’de görülüyor. Global sürüm için biraz daha beklememiz gerecek.

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Samsung’un yeni güncellemesi neler sunuyor?

Yeni güncellemede dikkat çeken özellik, Galaxy S10 serisi ile karşımıza çıkan Gece Modu’nun S9 ailesine de dahil olması. Ayrıca kullanıcılar, ayarlanabilir arka plan bulanıklığı ve QR kod okuyucunun gelişmiş kullanılabilirliği ile selfie kamera performansında da iyileştirmeleri elde edecekler.

Samsung, güncelleme ile yaptığın değişiklerinin yanında güvenlik düzeltme eki de yolluyor. Şirket, yazılımındaki 11 güvenlik açığını giderirken, Android işletim sisteminde bulunan 8 güvenlik sorununu da çözmüş görünüyor.