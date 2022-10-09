Güney Koreli elektronik devi ile dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC arasındaki yarış kızışırken, Samsung beş yıl içinde dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinden bazılarını üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Yonga üretim planları için bir yol haritası belirleyen şirket, 2025’te 2 nanometre, 2027’de 1.4 nanometre işlemle yonga üretimine başlayacağını söyledi.

Nanometre, bir yonga üzerindeki her bir transistörün boyutunu ifade eder. Transistör ne kadar küçük olursa, tek bir yarı iletken üzerine o kadar fazla paketlenebilir. Tipik olarak, nanometre boyutunda bir azalma daha güçlü ve verimli yongalar sağlayabilir.

Karşılaştırma için, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerindeki işlemci 4 nanometrelik bir yongadır. Samsung, bu yılın başlarında 3 nanometre yonga üretmeye başladı.

Güney Koreli firma, TSMC’ye yetişmek amacıyla sözleşmeli yonga yapımını veya dökümhane işini hızlandırmak istiyor. TrendForce’a göre Samsung, TSMC’nin %52,9’una kıyasla %17,3’lük bir pazar payıyla gelir bakımından dünyanın en büyük ikinci dökümhanesidir.

TSMC, 2025’te başlayacak 2nm üretimiyle bu yıl 3nm yonga üretimine başlamayı planlıyor. Ancak şirket, 1.4nm yongaları toplu olarak üretme planlarını resmi olarak açıklamadı.

Analist SK Kim, “SEC (Samsung Electronics) uzun vadeli dökümhane yol haritası için ilk kez rehberlik ediyor. Bence TSMC ve piyasa beklentilerinden daha agresif” dedi.

Samsung’un iddialı planları, küresel ekonomik rüzgarlar ve yarı iletken talebindeki yavaşlama belirtileri arasında ortaya çıkıyor. Semiconductor Industry Association’a göre, küresel yonga endüstrisi satışları ağustos ayında temmuz ayına göre %3.4 düştü.

Ancak Samsung, 2027 yılına kadar üretim kapasitesini 2022’ye kıyasla üç kattan fazla artırmayı planladığını söyledi. Ayrıca, gelecekteki talep konusundaki yükselişini vurguladığını belirtti.

Sadece Güney Kore’de üretilmeyecek

Bu üretim süreci ABD’deki fabrikaları da içeriyor. Samsung’un Teksas’ta bir fabrikası var. Şu anda yine aynı eyalette 17 milyar dolarlık bir tesis daha inşa ediyor.

Washington, diğer üretim merkezlerine olan bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yapıyor ve Samsung ve TSMC gibi yonga üreticilerini ABD’de fabrikalar kurmaya çekmeye çalışıyor.

Samsung son teknoloji yongalara büyük önem verirken, şirket ayrıca yüksek performanslı bilgi işlem, otomotiv ve 5G kullanımları için yarı iletkenlerin 2027 yılına kadar dökümhane işinin %50’sinden fazlasını oluşturacağını söyledi. Bunlar genellikle daha az gelişmiş yongalardır.