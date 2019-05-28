Samsung 100W hızlı şarj destekli PD çipini tanıttı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni teknolojik ürünlerinde kullanacağı 100W hızlı şarj destekleyen yeni PD (güç aktarım) çipini tanıttı.

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Samsung PD çiplerinin özellikleri

SE8A ve MM101 isimli PD çipleri; telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve monitörlerde kullanılabilinecek. 100W‘a kadar güç sağlayabilen yerleşik bir flash birimine sahip olan çipler cihazların hızlı ve güvenli şarj olmalarını sağlayacak.

PD çipleri şarj esnasında cihaza gelen akım hızlarını dengeleyecekler. USB-PD 3.0 standardını destekleyen şarj çipleri pek çok koruma teknolojisini de içeriyor. Hassas bilgilerin korunması ve güvenlik anahtarı depolaması gibi ekstra koruma önlemleri içeren donanımlar kullanıcılara EAL5 + standardında güvenlik vaat ediyorlar.

Nemi algılayarak, zorlu şarj koşullarında çalışabilen çipler, kendi AES şifreleme algoritmasıyla birlikte geliyorlar. SE8A‘nın seri üretimine başlayan şirket düzenlediği etkinlikte MM101‘in prototiplerini de görücüye çıkardı. Hızlı şarj konusunda rakiplerinden geri kalan Samsung‘un yeni çipleriyle şarj yarışında öne geçmesi bekleniyor.