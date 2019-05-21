Samsung S10 ailesi yeni rengine kavuşuyor

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 + için yeni bir renk seçeneği ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi modelinin s10 ve s10+ için kırmızı renkte yeni bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Sosyal medyada çıkan habere göre, kırmızı renkte olacak iki model “Kardinal Kırmızısı” olarak adlandırılacak. Samsung, daha önce tanıttığı Kırmızı renk seçeneğine sahip olan telefonlarını (S9 ve S8) Avrupa’da satışa sunmadı. Ancak şirketin büyük bir başarı yakaladığı S10 ailesinin yeni renk seçeneğini Avrupa’da görebiliriz.

Samsung Galaxy S10 ve S10+ Kardinal Kırmızı modelleri, satıldığı yere bağlı olarak iki farklı işlemci seçeneği, 128 GB/ 512 GB veya 1TB depolama, 8/12GB RAM ve 3400mAh batarya (Galaxy S10 +’ta 4100mAh) gibi özellikler ile gelecek.