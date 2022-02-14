Şampiyonluk Ligi’nde Zirve 3 Takımın!

12-13 Şubat tarihlerinde oynanan 10 karşılaşma ile birlikte Şampiyonluk Ligi’nde, lig aşamasının 4. haftası geride kaldı. 4. haftanın açılış mücadelesinde lider konumdaki Dark Passage ve ikinciliğe ortak olan Team Aurora sahneye çıktı kozlarını paylaştı. Üst koridorda Çarp ile Janna oynayan Dark Passage, tüm izleyenleri heyecanlandırdı. Erken oyunda geri düşmesine rağmen harita hareketleriyle rakibini alt etmeyi başaran Team Aurora, Dark Passage ve fastPay Wildcats ile zirveyi paylaşıyor.

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Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nin ilk yarısını geride bırakmak üzereyken iyi bir form tutturup sıralamalarda yükselmeye başlayan takımlar dikkat çekiyor. Son 4 maçının 3’ünü kazanan Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor mevsim finalleri biletini kapmak istiyor. Bu haftaki iki maçından da galibiyetle ayrılan fastPay Wildcats, 5 maçlık galibiyet serisi ile ligin zirvesine yerleşti.

Böylelikle Şampiyonluk Ligi’nde dört hafta geride kaldı. 9 hafta sürecek lig aşamasından ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. 5. Hafta karşılaşmaları 19-20 Şubat tarihlerinde lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.

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