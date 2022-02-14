OnePlus, OxygenOS 13’ü Birleşik İşletim Sistemi Lansmanından Önce Duyurdu!

Geçen yıl, OnePlus, 2022 amiral gemisi akıllı telefonlarının, OxygenOS ve ColorOS‘un birleşmesi olacak, çok beklenen Unified OS‘yi çalıştıracağını doğruladı. Bununla birlikte, 2022 amiral gemisi: OnePlus 10 Pro, Çin’de OxygenOS 12‘yi çalıştırıyor ve küresel sürümünün, muhtemelen gecikmiş Birleşik İşletim Sistemi yerine OxygenOS 12‘yi alması planlanıyor. Tüm bunların ortasında, OnePlus, yakın zamanda Android 13‘ün ilk geliştirici önizlemesinin yayınlanmasının ardından şaşırtıcı bir şekilde yeni nesil Oxygen OS 13‘ü duyurdu.

OxygenOS 13 Duyuruldu!

OnePlus, 28 Şubat’ta bir topluluk forum gönderisi aracılığıyla Android 13 tabanlı OxygenOS 13‘ün piyasaya sürüleceğini görecek olan bu yılki Open Ears Forum’nu (OEF) duyurdu. Yaklaşan OxygenOS 13 platformunu tartışmak için OnePlus kullanıcıları ve şirket yöneticileriyle çevrimiçi bir toplantı yapılacak.

Ancak OxygenOS 13‘ün duyurusu, OnePlus‘ın işletim sistemi planları hakkında biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Önceki raporlar, hem OnePlus hem de Oppo tarafından geliştirilen Unified OS‘nin 2022’nin ikinci yarısında duyurulacağını öne sürüyordu. Ancak OnePlus, Oxygen OS 13‘ü piyasaya sürmeyi planlıyorsa, Unified OS platformunun piyasaya sürülmesiyle çakışması bekleniyor.

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Keşfetmek için bir dizi olasılık var. Yeni başlayanlar için ortaya çıkabilecek soru, OnePlus ve Oppo‘nun Birleşik İşletim Sistemini sonsuza kadar geciktirmeyi hedefleyip hedeflemediğidir.

OxygenOS ve ColorOS kodlarını birleştirmesine rağmen OnePlus‘ın OxygenOS markasını koruma olasılığı var. Bilmeyenler için, daha önce Birleşik İşletim Sisteminin adını değiştirmesi bekleniyordu. Şu anda somut bir şey yok ve OnePlus‘ın bu soruların bir kısmını ele alması gerekiyor.

Bununla birlikte, 28 Şubat’ta yerel saatle 19:30’da (17:00 IST) OnePlus‘ın planları ve OxygenOS 13 hakkında daha fazla bilgi alınmasını beklemeliyiz. Ayrıca, aşağıdaki yorumlarda bunun hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin!