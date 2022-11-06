Akıllı saatlerden televizyonlara, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürünle Şahane Kasım’da buluşmanın MediaMarkt’la Tam Zamanı!

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Kasım ayının gelmesiyle birlikte birçok üründe fırsatlar bulunuyor. Kampanyaya dahil olan ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Ancak tabiki sizin için de ayrı bir liste oluşturduk. İşte sizin için oluşturduğumuz liste:

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 serisiyle birlikte OLED ekranlara tam anlamıyla geçiş yaptı. Ayrıca kutu tasarımıyla elde rahat bir tutuş konforu sunuyor. 6.1 inçlik ekranı, arka taraftaki 12MP + 12MP kamera kurulumu ile 4K 60fps videolar çekebilmeniz mümkün. Özellikle güçlü A14 işlemcisiyle üst düzey bir performans sunabiliyor. Başlangıç seviyesinde 64GB depolama sunan iPhone 12’ye göz atmak ve 22499 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Robot Süpürge

Evlerimizin yeni yardımcısı olan robot süpürgeler Şahane Kasım için şahane ürünlerden birisi diyebiliriz. Xiaomi’nin bu segmentteki ürünleri ise en çok tercih edilenlerden birisi. Yüksek çekim gücü ve 60dB ses seviyesiyle dikkat çeken bir süpürge olduğunu gösteriyor. Eğer siz de Mi Robot Süpürgeye göz atmak ve 6899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

HOOVER HFDN 1L360OW-17 Bulaşık Makinesi

Son zamanlarda yeni bir bulaşık makinesi almayı düşünenler Şahane Kasım’da öne çıkan HOOVER marka bulaşık makinesi bakabilirler. E enerji verimliliği sunan makine 5 programlı yıkama özelliğine de sahip. Otomatik filtre temizleme özelliği olan HOOVER Bulaşık makinesine göz atmak ve 3999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

PHILIPS HD7461/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Kahve severler bir adım öne çıksın! 1.2 Litrelik kapasitesi olan Philips kahve makinesi, aroma karıştırıcısına sahip. Ayrıca 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanabiliyor. Damlama önleyici sistemiyle de dikkat çekiyor. Fiyatıyla da ilgi çeken Philips kahve makinesine göz atmak ve 739 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

ACER A315-56 Dizüstü Laptop

Yeni bir dizüstü bilgisayar arayışı içerisinde olanlar için uygun fiyatlı bilgisayarlardan birisi de Acer A315-56 modeli. İntel i5 1005G1 işlemcisi, 4GB RAM ve 256GB SSD ile gelen bilgisayar ayrıca içerisinde Windows 11 hazır kurulu. 15.6 inç FHD ekranı bulunan Acer A315-56 sizin de aradığınız bir model olabilir. Eğer siz de ürüne göz atmak ve 6999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.