Jeff Bezos için temizlikçi olarak çalıştığını söyleyen bir kadın, “güvensiz ve sağlıksız çalışma koşullarına” maruz kaldığını ve diğer personel tarafından ırk ayrımcılığına maruz kaldığını iddia ederek Amazon’un kurucusu ve mülklerini yöneten şirketlere dava açtı.

Mercedes Wedaa, milyarder teknoloji patronunun Seattle bölgesindeki mülkünün korunmasına yardımcı olmak için 2019’da Bezos’ın personeli tarafından işe alındığını söyledi. Seattle’daki King County Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada Wedaa ve diğer temizlik personeli düzenli olarak günde 10 ila 14 saat çalıştığı ve yeterli yemek veya dinlenme molası verilmediğini iddia etti.

Davada iddia edilene göre, belirli bir mola odası veya dinlenme alanı yok ve kolayca erişilebilir bir banyo da mevcut değil. GeekWire tarafından daha önce bildirilen davaya göre, Wedaa ve diğer hizmetlilerin yakındaki bir güvenlik odasında tuvalet kullanmaları yasaktı. Bu da çalışanların banyoya erişmek için çamaşır odası penceresinden dışarı çıkmalarına neden oldu.

Şikayet, Wedaa ve diğer temizlikçilerin “günlerinin büyük bir bölümünde tuvaleti kullanamadıkları” için sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları geliştirdiğini iddia ediyor. Kat hizmetleri personelinin, Bezos ailesi oradayken temizlik yapmadıkları sürece konutlara girmelerinin de yasaklandığı iddialar arasında.

Şikayette, hane halkı yöneticilerinin Wedaa’ya ve diğer hispanik temizlik personeline kötü davrandıkları ve beyaz ırktan olan saha görevlilerine ve bakım personeline “saygılı ve kibar” oldukları da geçiyor.

Wedaa, çalışma koşulları ve ayrımcı davranışlarla ilgili şikayetlerini dile getirdikten sonra nihayetinde görevinden kovulduğunu iddia ediyor. Bezos’ın çıkarlarını ve mülklerini yöneten iki şirket olan Zefram ve Northwestern’i içeren diğer sanıkların avukatı Harry Korrell, Wedaa’nın performans sorunları nedeniyle kovulduğunu söyledi.

Korrell, e-postayla gönderilen bir açıklamada, “İddiaları araştırdık ve haklarından yoksunlar.” dedi. Wedaa’nın yılda altı basamaklı maaş aldığını ve kendisi ve diğer personel için birden fazla banyo ve dinlenme odası olduğunu söyledi.

Wedaa’yı temsil eden bir avukat olan Patrick McGuigan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hiçbir işveren yasaların üstünde değildir. Jeff Bezos, evinde ve diğer mülklerinde kendisi için çalışacak kişileri bulmak ve işe almak için kullandığı kuruluşlar bile değil. Federal ve eyalet çalışma ve istihdam yasaları, çalışanların yaptıkları iş için ücret almalarını ve işlerini ayrımcılığa uğramadan, güvenli, sıhhi ve sağlıklı bir işyerinde yapabilmelerini şart koşar. Bu yasalara tüm işverenler tarafından uyulmalıdır.”