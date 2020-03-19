Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrolünü başlattı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu. Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı.

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Bakanlık bu siteyle sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı ve halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da siteyi Twitter hesabından duyurdu.

Online Kontrolü başlatmak için T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, Doğum yılı ve Telefon numarası girmeniz gerekiyor. Öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara “son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri” hakkında sorular soruyor.

Kendisinde koronavirüs olduğunu düşünenlerin sitedeki soruları cevaplayarak detaylı bilgi edinebileceği belirtilen sitede “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir” ifadeleri yer alıyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili yapılan açıklama ise şöyle: “Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir.”