Haber
Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrolünü başlattı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu. Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı.
İlginizi çekebilir: Toyota, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara veriyor
Bakanlık bu siteyle sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı ve halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da siteyi Twitter hesabından duyurdu.
Online Kontrolü başlatmak için T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, Doğum yılı ve Telefon numarası girmeniz gerekiyor. Öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara “son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri” hakkında sorular soruyor.
Kendisinde koronavirüs olduğunu düşünenlerin sitedeki soruları cevaplayarak detaylı bilgi edinebileceği belirtilen sitede “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir” ifadeleri yer alıyor.
Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili yapılan açıklama ise şöyle: “Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir.”
Basın Bülteni
Acronis Cyber Files Cloud, servis sağlayıcılarına ücretsiz verilecek!
Acronis firmasının; şirketlerin kurumsal düzeyde güvenlik, dosya yedekleme ve paylaşım çözümleri sağlayan Cyber Files Cloud yazılımı servis sağlayıcılara ücretsiz sunulacak.
İlginizi çekebilir: Radore’de bulut kullanıcı sayısı yüzde 42 arttı!
Şirket, yapmış olduğu açıklamalarda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlerin güvenliğini sağlayan kurumsal düzeyde yedekleme ve dosya paylaşım işlemlerini yönetebileceğiniz Cyber Files Cloud ücretsiz olarak sunulacak.
Yazılımla birlikte uzaktan çalışan kullanıcılar daha efektif ve rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Sunucu sistemleri ile uzaktan gerçekleştirmiş olduğunuz projeler hem korunmaya devam edecek hem de dosyanızın internet ortamına aktarılmasını sağlayabileceksiniz.
Global düzeyde kurumlara uyum sağlamak ve küresel çapta gerçekleşen COVID-19 salgınında çalışma ortamlarına daha elverişli hale getiren Acronis, müşterilerini, servis sağlayıcılarına adapte olmaları için yardımcı olmak istiyor. Acronis, hizmet sağlayıcılarının firma dışında bulunan çalışanları için iş birliği oluşturarak güvenli bir ağ sistemi oluşturmakta zorluk çekmelerini anlayışla karşılıyor.
Servis sağlayıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden veya finansal zorluğa düşmeden evden işlerini yürüten çalışanların, müşterilerine ulaşmaları için ek hizmetler sunacak. Salgın boyunca vermiş olduğu hizmetten de hiçbir ücret talep etmeyecek.
Ayrıca firma, eğitim videoları ve çeşitli dökümanlar sunarak servis sağlayıcılarını; sunucular ve son kullanıcıları konu hakkında bilgilendirmek istiyor.
Acronis’in Siber Güvenlik Departmanı Yöneticisi ve COO’su Gaidar Magdanurov, süreçle ilgili demeçlerde bulundu;
Siber güvenlik şirketi olarak, tüm verilerin, uygulamalar ve sistemlerin güvenliği konusunda her zaman güçlü olduğumuz inancındayız. Servis sağlayıcılarımızın bu zorlu süreçle başa çıkmak konusunda sıkıntılar yaşamasını anlıyoruz. Müşterilerine güvenli bir iş birliği sağlamak istiyorlar. Şu an, müşterileri için evden çalışmak zorunda olan çalışanlar için hiçbir ek ücret istemeksizin destek sağlıyoruz.
Hizmet, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek. Hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, hesap yöneticilerine başvurarak kaynaklar hakkında daha fazla bilgi alabilecekler.
Apple
Apple, Disney hisselerini satın alabilir
Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.
İlginizi çekebilir: HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.
Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.
McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.
Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.
Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41 resmi olarak duyuruldu!
Samsung Galaxy A41, bu yılın başlarında sızıntı olarak ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A41, resmi olarak Japonya‘da duyuruldu. Cihazın Haziran ayında piyasaya sürüleceği öngörüldüğünden bu sadece bir ön duyuru özelliği taşıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A11, özellikleri ile duyuruldu!
Samsung Galaxy A41 hangi teknik özelliklerle gelecek?
Samsung Galaxy A41, A40 modeline göre daha büyük olan 6.1 inçlik FHD+ Süper AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranında su damlası çentiğine yerleştirilmiş 25 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, A40 modelinden farklı olarak bu sefer ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek. A40‘da parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında bulunuyordu.
Galaxy A41 kamera dizilimi, son çıkan A serisi telefonlardan farklı olarak tek bir dikey çerçeve ile geliyor. Kameraların özelliklerine gelirsek, cihazda 48 MP büyüklüğünde bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP değerinde derinlik algılayıcı sensör bulunuyor olacak.
Galaxy A41, Helio P65 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Telefon batarya tarafında 15W değerinde hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh‘lik bir pil ile geliyor olacak. A41‘de ayrıca su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 serfitikası da bulunuyor.
Galaxy A41 muhtemelen One UI 2.0 arayüzüne bağlı Android 10 ile piyasaya sürülecek. Renk seçeneklerine gelecek olursak, cihazın üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renk seçenekleri mavi, siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlandırma hakkında ise henüz bir bilgi yok.