Toyota, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara veriyor

Toyota, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler alıyor. Bu kapsamda Avrupa’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini durdurma kararı aldı.

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Yapılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa’daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi. Şirket, Fransa‘da üretimini geçici olarak durdurmuştu. Şimdi ise İngiltere ve Polonya‘daki üretim tesislerinin bugün, Çekya‘daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirdi.

Toyota Türkiye de üretime ara veriyor

Konu ile ilgili olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından da basına bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan’da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.” denildi.

Şirket tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Son olarak koronavirüs salgını sebebiyle üretime ara veren bir diğer firma da Rolls-Royce oldu. Firma tarafından yapılan duyuruda Goodwood’da bulunan tesisin, 23 Martta kapatılacağı belirtildi. İki hafta süreyle kapalı kalacak olan tesis, Rolls-Royce’un belirlediği “Paskalya Tatili” ile birleşerek tam dört hafta boyunca üretim yapmayacak.