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Toyota, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara veriyor
Toyota, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler alıyor. Bu kapsamda Avrupa’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini durdurma kararı aldı.
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Yapılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa’daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi. Şirket, Fransa‘da üretimini geçici olarak durdurmuştu. Şimdi ise İngiltere ve Polonya‘daki üretim tesislerinin bugün, Çekya‘daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirdi.
Toyota Türkiye de üretime ara veriyor
Konu ile ilgili olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından da basına bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan’da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.” denildi.
Şirket tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.
Son olarak koronavirüs salgını sebebiyle üretime ara veren bir diğer firma da Rolls-Royce oldu. Firma tarafından yapılan duyuruda Goodwood’da bulunan tesisin, 23 Martta kapatılacağı belirtildi. İki hafta süreyle kapalı kalacak olan tesis, Rolls-Royce’un belirlediği “Paskalya Tatili” ile birleşerek tam dört hafta boyunca üretim yapmayacak.
Apple
Apple, iPad Pro 2020 modelini duyurdu!
Apple, trackpad desteği sunan iPad Pro 2020 modelini tanıttı. Şirket yeni iPad’i YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video ile duyurdu. Yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi gibi kullanıcısını memnun edecek özellikleri de beraberinde getiriyor.
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Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPad Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyonu 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık deneyimi sağlıyor.
Apple iPad Pro 2020 donanım tarafında ise iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor.
Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 serisinin kamera sistemini andırıyor. Kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.
Apple iPad Pro Türkiye fiyatı da belli oldu
Apple, duyuruyla birlikte yeni iPad Pro’nun fiyatını da açıkladı. Apple Türkiye’nin resmi sitesindeki bilgilere göre yeni iPad Pro’nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL
Akıllı Telefonlar
Honor AQM-AL10 görüntüleri ile birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz hafta, AQM-AL10 model numarasına sahip bir Huawei cihaza TENAA listesinde rastlamıştık. Cihazın sadece belli özellikleri orada ortaya çıkmıştı fakat şu an güncellenen gerçek görüntülerle birlikte telefonun tüm özellikleri de biliniyor. Güncellenen listede aynı zamanda bu telefonun Huawei‘nin Honor alt markasına ait bir ürün olduğu gözüktü. Orta segment özellikleri olduğu için telefonun Honor 30 Lite olması oldukça muhtemel görünüyor.
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Honor AQM-AL10 hangi özelliklere sahip olacak?
Honor AQM-AL10, FHD+ çözünürlüklü 6.3 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası, su damlası bir çentiğin içinde olacak. Arka tarafta ise, dikey olarak hizalanmış üçlü bir kamera kurulumu ve LED flaş bulunuyor. Bu kamera kurulumu son zamanlarda çokça kullanılan dikdörtgen bir çıkıntıya yerleştirilmiş durumda.
Honor AQM-AL10‘un kameraları hakkında diğer bilinenler ise, 48 MP değerinde bir ana kamera ile birlikte 2 adet 8 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak olması. Bunların haricinde bir adet 2 MP çözünürlüklü makro kamerası da aynı şekilde kamera düzeninde bulunacak.
Honor AQM-AL10, muhtemelen Kirin yonga seti tabanlı bir işlemci kullanacak. İşlemcinin detayına gelecek olursak 2.27 GHz taban frekanslı, sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Depolama alanı olarak ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunacak. Cihazın 6 GB ve 8 GB olarak iki farklı RAM seçeneğinin olacağı da elimizdeki verilerde bulunuyor. Ayrıca telefonda 3.900 mAh kapasiteli bir pil ve 22.5W‘lık hızlı şarj özelliği bulunuyor olacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung 150 MP çözünürlüklü sensör geliştiriyor!
108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörüyle dikkat çeken Samsung, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Şirketin 150 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni sensörü ise rekabette çıtayı daha üst noktaya taşıyacak!
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Samsung, yeni 1″ ISOCELL sensörü ile DSLR kalitesi hedefliyor
108 megapiksellik ISOCELL Bright HMX sensör, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi Note 10 modellerinin kamera performansını güçlendirmişti. Özellikle detay konusunda başarılı sonuçlar veren sensörün ardından yine üst seviye cihazlara yönelik bir kamera sensörü daha geliştirildiği ortaya çıktı. Tam 150 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright serisinin yeni modeli, 1″ boyutu sayesinde akıllı telefonlarda kullanılan en büyük sensör olacak. Bu da Nokia 808 PureView’da yer alan 1/1.2″ boyutundaki Carl Zeiss sensörün ötesine geçildiği anlamına geliyor.
Öte yandan sensörün bu kadar büyük boyuta sahip olması, detaycılık anlamında da çok büyük bir ilerleme sağlayacak. 16 megapiksel çözünürlüklü 9 kareyi birleştiren kamera sensörü, bu sayede 150 megapiksellik devasa bir çözünürlük oluşturacak. Ancak yüksek çözünürlüğün yüksek fotoğraf boyutunu da beraberinde getirdiği biliniyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde üreticilere sunulması planlanan yeni sensörün ilk müşterisinin ise Xiaomi olacağı belirtiliyor. Kamera alanında Samsung ile işbirliği yapan Xiaomi, ISOCELL Bright HMX sensörü de ilk kullanan üretici olmuştu. 2021 yılında ise Galaxy S30 serisinin yanı sıra Oppo ve Vivo’nun akıllı telefon modellerinde bu büyük sensörün kullanılması bekleniyor.