Samsung’un Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Seriye, FCC sertifikasyon veritabanında ve Geekbench’te zaten görünen Samsung Galaxy S23 Ultra liderlik edecek. Şimdi cihaz, Çin’in TENAA veritabanında da yer aldı ve cihazın birçok önemli özelliğini ortaya çıkardı.

Listelemeye göre, “SM-S9180” model numaralı S23 Ultra, 1440 x 3088 piksel çözünürlüğe ve 16.7M renge sahip 6.8 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon 233 gr ağırlığında ve 163.4mm, 78.1mm ve 8.9mm boyutlarına sahip. Kaputun altında 3.2 GHz yerine 3.36 GHz hızında çalışan bir performans çekirdekli, özel yapım (hız aşırtmalı) Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Akıllı telefonun ayrıca 8/12 RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri içerdiği görülüyor.

Liste, Galaxy S23 Ultra’nın şimdiye kadar cihazın en çok beklenen özelliği olan söylentilere göre 200 MP kamera yerine 108 MP birincil kamera ile geleceği konusunda önemli bir açıklama yapıyor. Bu bilgilere göre, büyük olasılıkla mevcut nesil S22 Ultra’da bulunan aynı 108 MP ISOCELL HM3 sensörü. Bunun dışında cihazın arka kamera modülünde 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı ve 2 MP başka bir sensör daha yer alacak. Ön tarafa gelecek olursak, akıllı telefon 12 MP selfie kamerasına sahip olacak.

Cihaz ayrıca mesafe sensörü, ışık sensörü ve ekran altı parmak izine sahip olacak. Bağlantı tarafında liste, Galaxy S23 Ultra’nın NR SA bantlarına sahip olduğunu söylüyor.