Samsung Galaxy S23 serisinin Qualcomm Snapdragon mobil platformunu kullanacağı doğrulandı.

Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında Mart çeyreğinin güçlü bir ikinci yarısı (2023’ün 1. çeyreği) beklediğini açıkladı. Qualcomm’un Galaxy S22 serisindeki yonga setlerinin %75’lik payından Galaxy S23 serisi için küresel bir paya geçtiğini, bunun da tüm Galaxy S23 modellerinin Qualcomm’un Snapdragon mobil platformunda çalışacağı anlamına geldiğini ekledi.

Her iki şirket de stratejik ortaklıklarını 2030 yılı sonuna kadar uzattığı için bu bir sürpriz değil. Samsung’un Galaxy S23 serisini Şubat 2023’ün ilk haftasında tanıtması bekleniyor.

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Qualcomm ayrıca 2023 iPhone serisi ve bir sonraki yıl için 5G modemlerinin ana tedarikçisi olmaya devam edecek, ancak Apple 2025 iPhone modelleri için kendi modemlerini kullandığında “25 mali yılında Apple ürün gelirlerinden minimum katkı” bekliyor.

Samsung Galaxy S23 Şubat Ayında Tanıtılacak!

Koreli yayın organı Chosun’a göre, Samsung’un Şubat 2023’ün ilk haftasında San Francisco’da Galaxy S23 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. İddia doğrusa, 9 Şubat’ta duyurulan Galaxy S22 serisinden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olacak.

Samsung Galaxy S23+’ın sızdırılan sözde görselleri, Kontur Kesim Kamera tasarımından vazgeçilebileceğini gösteriyor. Diğer Galaxy S23 modellerinin ekran, pil ve kamera özelliklerine ilişkin söylentiler de ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Qualcomm, @UniverseIce