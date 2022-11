Geçtiğimiz birkaç yılda Samsung’un, Snapdragon yerine amiral gemisi cihazlarında Avrupa’da kendi ürettiği işlemcisi olan Exynos’u kullanıyordu. Samsung Galaxy S23 için dünyanın her yerinde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacağını sizinle paylaşmıştık.

Ice Universe tarafından sızdırılan bilgiye göre Samsung Galaxy S23 sıradan bir Snapdragon 8 Gen 2 kullanmayacak.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b

— Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022