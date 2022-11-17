Geçtiğimiz birkaç yılda Samsung’un, Snapdragon yerine amiral gemisi cihazlarında Avrupa’da kendi ürettiği işlemcisi olan Exynos’u kullanıyordu. Samsung Galaxy S23 için dünyanın her yerinde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacağını sizinle paylaşmıştık.

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Ice Universe tarafından sızdırılan bilgiye göre Samsung Galaxy S23 sıradan bir Snapdragon 8 Gen 2 kullanmayacak.

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The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Ice Universe, Geekbench 5’ten bazı test sonuçlarını yayınladı ve yaklaşan Galaxy S23 Ultra’nın (model numarası SM-S918B), Android 13’ü çalıştırırken 1.504 tek çekirdek puanı ve 4.580 çok çekirdek puanı elde ettiğini gösterdi. Bu puanlar daha önce gördüğümüzden biraz daha düşük. Test edilen prototip 8GB RAM’e sahipti.

Cortex-X3 tabanlı Kryo Prime çekirdeği,yonga setinin Samsung olmayan sürümünde 3,2 GHz iken Samsung olan sürümünde 3,36 GHz hızında çalışırken gösteriliyor. Ancak diğer yedi çekirdeğin frekansları değişmemiş. Bunun gerçek hayattaki kullanım senaryolarında ne kadar fark yaratacağı belli değil ancak Samsung’un bununla öne çıkmaya çalışacağı aşikar.