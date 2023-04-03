S Sport Plus, diğer zam yapan platformlar arasına katıldı ve 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren abonelik fiyatlarında bir güncelleme yapacağını duyurdu.

S Sport Plus platformunun yönetimi, 3 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla güncel fiyattan yenileme yapılacağını üyelerine bildirdi. Yapılan duyuruda, aylık paket satış fiyatının KDV dahil 44,99 TL’ye çıktığı belirtildi. Mevcut abonelerin, kullanım süreleri dolup yenileme işlemi yapacakları tarihten itibaren güncel fiyat üzerinden aboneliklerini yenileyeceker.

Mailde, şu ifadeler kullanıldı:

“S Sport Plus’ın yayın hayatına başladığı 2018 yılından bu yana Türkiye’de spor severlerin spor izleme alışkanlığına değer katmak, dünya sporunun önde gelen yıldızlarının ilham verici öykülerini sizlere her anıyla yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. S Sport Plus’ı hem yeni içerik ve kanallarla, hem de yeni uygulamalar ve özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz.

Son dönemde artan maliyet baskıları nedeniyle S Sport Plus paket fiyatlarımızda güncelleme yapmamız ne yazık ki kaçınılmaz bir hal aldı. Halen kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin, kullanım süresi dolduktan sonra gerçekleştirilecek yenileme işlemlerinde 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren, güncel aylık paket satış fiyatı 44,99 TL (KDV dahil) üzerinden yenileme işlemleri gerçekleştirilecektir.”

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S Sport Plus aylık paket hali hazırda 34,99 TL ve yıllık paket ise 299.99 TL’ydi.

S Sport Plus, Türkiye’de spor tutkunlarına yönelik bir dijital yayın platformudur. 2018 yılında yayın hayatına başlayan platform, önde gelen spor etkinliklerini ve sporcuların ilham verici öykülerini izleyicilerine sunmaktadır.