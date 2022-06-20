Bu ayın başlarında Microsoft, işten çıkarılan 400’den fazla çalışanını olumsuz etkileyen Rusya’daki operasyonlarını azalttığını duyurdu. Bu hamleyi, şirketin Mart ayında yaptığı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden bir jest olarak ülkedeki yeni ürünlerinin satışını askıya aldığını söylediği daha önceki bir duyuru izledi.

Rus haber ajansı TASS dün, Rusya’daki kullanıcıların Microsoft Rusya resmi web sitesinden Windows 11’i indirip yükleyemediğini bildirmeye başladı.

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Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, Windows 11 ve 10’u indirmeye çalışmak, 404 dosyasının bulunamadığına veya dizin bulunamadı hatasına yol açıyor, ancak rapor, indirmenin VPN üzerinden konum değişikliği ile iyi çalıştığını söylüyor.

Rusya’da Windows 11 ISO’larını indirmeye çalışırken aşağıdaki hata mesajı çıkıyor:

İlginç bir şekilde, Medya Oluşturma aracı indirme işlemi iyi çalışıyor. Ancak, sonunda başarısız olacağından, aşağıdaki hatayı vererek umutlarınızı artırmayın: 0x80072F8F-0x20000. Hataya, “Bilinmeyen bir nedenden dolayı bu araç bilgisayarınızda çalışamadı” yazan bir mesaj eşlik ediyor.

Şu anda, bunun Microsoft’un Rusya’dan daha fazla ürün veya hizmetini yavaş yavaş geri çekme planının bir parçası olup olmadığı veya teknik bir aksaklık veya sorun olup olmadığı net değil.

Rusya’dan biriyseniz ve Windows 11 veya 10’u indirmek istiyorsanız, yukarıda belirtildiği gibi bir VPN kullanarak bunu yapmak mümkündür. Rusya’daki Dijital Geliştirme Bakanlığı’na göre (RBC aracılığıyla), çeşitli kısıtlamaları atlamak için VPN kullanmanın iyi bir şansı var ve yaptırımlar cezalandırılmayacak.

Kaynak: @campuscodi (Twitter) aracılığıyla Telegram (TASS) | Resimler: BleepingComputer