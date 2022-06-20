Dörtlü kamera karşılaştırma testimizde Pro modelleri dahil ettiğimiz yeni videomuz ile karşınızdayız. Xiaomi 12 Pro, iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve realme GT 2 Pro modellerinin yer aldığı videomuzda Türkiye’de satılan ve satılacak olan markaların en iyi telefonlarının video performansına göz attık.

İlginizi çekebilir; XIAOMI’NIN EN İYİSİ! | Xiaomi 12 Pro Detaylı İncelemesi

Xiaomi 12 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Fiyat: 24.999 TL

iPhone 13 Pro özellikleri

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,1 inç FHD+ Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10

İşlemci: Apple A15 Bionic

Grafik: Apple GPU

Bellek: 6 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D

Ön Kamera: 12 MP

Hoparlör: Stereo

Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, BT 5.2

Batarya: 3095 mAh

Şarj: 23 Watt / 15 Watt Kablosuz

İşletim Sistemi: iOS 15.5

Fiyat: 29.999 TL

Huawei P50 Pro özellikleri

Boyutlar: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 6,6 inç, 450 PPI, 120 Hz, DCI-P3 destekli 10 bit OLED

İşlemci: Snapdragon 888 4G

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB (+ Nano Memory)

Arka kamera : 50 MP True Chroma (f/1.8, OIS), 40 MP True Chroma (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2), 64 MP Telefoto (f/3.5, OIS), AF desteği, 100x Zoom. XD Fusion Pro Süper Renk Filtre

Sistemi. Lazer ışınıyla odaklama.

Ön kamera: 13 MP Camera (Geniş Açı, f/2.4, otofokus).

Batarya: 4360 mAh

Şarj: 66 Watt / 50 Watt kablosuz

Sertifika: IP68

Fiyat: 18.000 TL

realme GT 2 Pro özellikleri

Boyutlar: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO2 AMOLED, 120Hz, 10 bit, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 3 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo

Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, BT 5.2

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 65 Watt

İşletim Sistemi: Android 12, realme UI 3.0

Fiyat: Açıklanmadı