Dörtlü kamera karşılaştırma testimizde Pro modelleri dahil ettiğimiz yeni videomuz ile karşınızdayız. Xiaomi 12 Pro, iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve realme GT 2 Pro modellerinin yer aldığı videomuzda Türkiye’de satılan ve satılacak olan markaların en iyi telefonlarının video performansına göz attık.
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İçindekiler
iPhone 13 Pro vs. Xiaomi 12 Pro vs. Huawei P50 Pro vs. realme GT 2 Pro video kıyaslama
Xiaomi 12 Pro özellikleri
- Boyutlar: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,78 inç WQHD+ LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo (2 tweeter, 2 woofer) (Harman Kardon, Dolby Atmos)
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi
- Batarya: 4600 mAh
- Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
- Fiyat: 24.999 TL
iPhone 13 Pro özellikleri
- Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,1 inç FHD+ Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Grafik: Apple GPU
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D
- Ön Kamera: 12 MP
- Hoparlör: Stereo
- Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, BT 5.2
- Batarya: 3095 mAh
- Şarj: 23 Watt / 15 Watt Kablosuz
- İşletim Sistemi: iOS 15.5
- Fiyat: 29.999 TL
Huawei P50 Pro özellikleri
- Boyutlar: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm
- Ağırlık: 195 gram
- Ekran: 6,6 inç, 450 PPI, 120 Hz, DCI-P3 destekli 10 bit OLED
- İşlemci: Snapdragon 888 4G
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB (+ Nano Memory)
- Arka kamera : 50 MP True Chroma (f/1.8, OIS), 40 MP True Chroma (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2), 64 MP Telefoto (f/3.5, OIS), AF desteği, 100x Zoom. XD Fusion Pro Süper Renk Filtre
- Sistemi. Lazer ışınıyla odaklama.
- Ön kamera: 13 MP Camera (Geniş Açı, f/2.4, otofokus).
- Batarya: 4360 mAh
- Şarj: 66 Watt / 50 Watt kablosuz
- Sertifika: IP68
- Fiyat: 18.000 TL
realme GT 2 Pro özellikleri
- Boyutlar: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm
- Ağırlık: 189 gram
- Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO2 AMOLED, 120Hz, 10 bit, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 3 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo
- Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, BT 5.2
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 65 Watt
- İşletim Sistemi: Android 12, realme UI 3.0
- Fiyat: Açıklanmadı
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