Kremlin Sarayı, Rusya‘daki başkanlık seçimlerine katılan yetkililerin iPhone kullanmasını yasakladı. Rus hükümeti, cihazların bilgisayar korsanlarına ve Batılı istihbarat kurumlarına karşı olası savunmasızlığından endişe duyuyor ve hatta Apple akıllı telefondan vazgeçmek için yetkililere yeni Rus veya Çin cihazları satın alabilir.

Kommersant gazetesinin haberine göre, başkanlık idaresinin birinci başkan yardımcısı Sergei Kiriyenko, seçim görevlilerine iPhone’larını 1 Nisan’a kadar değiştirmelerini emretti. Siyasi parti liderleri de benzer bir yönlendirme alacaklar.

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Moskova hükümeti daha önce de elektronik iletişim konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etmişti. Haziran 2022’de Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko “resmi faaliyetler kapsamında yalnızca yerel anlık mesajlaşma araçlarının kullanılması gerektiği” konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Teknolojik özerklik

Rus hükümeti, Batılı teknoloji devlerinden bağımsız teknolojilere dayalı egemen bir mobil ekosistem kurmayı tartışıyor. Aurora işletim sistemi, ulusal güvenlik ve bilgi koruma alanındaki düzenleyicilerin tüm gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi.

Infowatch şirketler grubunun başkanı Natalia Kasperskaya, Kommersant’a verdiği bir röportajda, herhangi bir modern cihazın, kullanıcı için tamamen opak olan farklı yönlere bilgi gönderebileceğini belirtiyor.

Cihazda ne kadar çok Rus teknolojisi varsa, bilginin düşman devletlere ulaşma olasılığının o kadar az olacağına inanıyor. Uluslararası Af Örgütü’nün bir raporuna göre iPhone’lar casusluk operasyonlarının ana hedefi.