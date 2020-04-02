Konu dışı
Rusya, sudan dezenfektan üretmeyi sağlayan cihaz geliştirdi
Bütün dünyada olduğu gibi Rusya içinde de Covid-19 salgınının hızla yayıldığı şu günlerde, dezenfektanlara artan talep Rusları harekete geçirdi. Rus bilim insanları ve mühendisler, su kullanarak dezenfektan üretebilen bir cihaz geliştirdi.
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Rusya’nın sudan dezenfektan üreten cihazının litre başına sunduğu maliyet 1.30 Dolar
Rus basınında belirtilen haberlere göre, cihaz ham madde olarak su ve soğuk plazma kullanıyor. “Magnaril” adı verilen bu sıvı düşük maliyetlerle üretilebiliyor. Rusya merkezli Izvestia gazetesinin belirttiğine göre sudan üretilen bu dezenfektan için litre başına maliyet 1.30 Dolar. Rus basını, üretilen dezenfektanın bakteriler ve virüsler üzerinde çok etkili olduğunu iddia etse de; bu sıvının yeni tip koronavirüs üzerinde olan öldürücülüğüne dair bilimsel bir araştırma veya makale henüz yok. Ayrıca bu sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilmeye müsait olan, ve havada dağılabilen bir dezenfektan olarak da kullanılabileceği belirtildi. Cihazın ve sıvının yaygınlaşması için ise öncelikle gerekli araştırmaların tamamlanmasının beklenilmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Konu dışı
Covid-19, DSÖ’ye geri vites yaptırdı
Geçtiğimiz yıl, oyun bağımlılığını ruhsal sağlık bozukluğu olarak tanımlayan DSÖ (uluslararası adı ile “WHO“), oyun şirketlerinin dışarıya çıkmak yerine evde oyun oynamak üzerine yaptığı kampanyalara tam destek verdi. DSÖ bu kararıyla insanları evde kalmaya teşvik ederek; sosyal izolasyonun artmasını ve Covid-19 salgınını yavaşlatmayı amaçlıyor.
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Covid-19, büyük organizasyonlara olan etkilerini DSÖ üzerinde de gösterdi
Şuan dünya genelinde milyonlarca insan, hem kendi sağlıkları, hem de başka insanların sağlığı için; evlerinde izole bir hayat yaşamaya çalışıyor. Bu yöntem, bir aşı veya tedavi bulunana kadar; yeni tip koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için şimdilik en etkili yöntem olarak gözüküyor. Business Insider’da yer alan habere göre, pek çok oyun şirketi ortak bir adım atarak; sosyal izolasyona destek vermek amacıyla, dışarı çıkmak yerine evde oyun oynamayı teşvik eden bir kampanya başlattı.
Bizleri asıl şaşırtan ise DSÖ’nün 1 yıl sonra yaptığı bu geri vites oldu. Çünkü bundan 1 yıl kadar önce DSÖ “oyun bağımlılığı”nı bir “ruhsal sağlık bozukluğu” olarak tanımlamıştı. DSÖ’nün Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi (ICD), dijital oyunlara olan bağımlılığı “sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı modeli” olarak literatüre eklemişti.
Biz, konunun uzmanı olmadığımız için; bu bir hastalıktır veya değildir diyemeyiz; fakat gündemin Covid-19 salgınından ibaret olduğu şu günlerde, oyun oynamak bir nebze de olsa insanları rahatlatacaktır diye tahmin ediyoruz. Siz de dilerseniz web sitemiz üzerinden birçok oyun tavsiyesine erişebilir ve farklı platformlarda ücretsiz sunulan oyunları güncel olarak takip edebilirsiniz. Tabi bu süreçte tek yapacağınız şey oyun oynamak olmasın diye de ekleyelim. Dinlenilmesi gereken pek çok müzik, izlenilmesi gereken pek çok film ve okunmayı bekleyen pek çok kitap da var… Eğer sizi fazla karamsarlığa sürüklemeyecek ise Albert Camus’nun “Veba” adlı romanı şu günlerde okumak için biçilmiş kaftan. Eğer salgın ile ilgili daha fazla düşünmek istemiyorsanız ise Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı romanı sizi başka dünyalara ve farklı bakış açılarına sürükleyecektir. Daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız da lütfen yorumlar aracılığıyla iletişime geçmekten çekinmeyin.
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Genel
Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi
Birçok firma Covid-19 salgınının etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Sony Pictures ise bu yıl vizyona girecek filmlerini 2021’e erteleme kararı aldı.
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Merakla beklenen Sony Pictures filmlerini önümüzdeki yıl izlemek zorunda kalacağız
Sony Pictures, heyecanla beklediğimiz yapımlarını erteleyeceğini duyurdu. İzlemek için 2021’i beklemek zorunda kalacağımız filmler ‘Morbius’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Uncharted’ ve ‘Peter Rabbit 2’. Şahsen, kendi çocukluk yıllarımda izlemekten keyif aldığım; Spider-Man çizgi film serisinde sıkça karşımıza çıkan Morbius karakteri, o zamanlarda da büyük beğeni toplamıştı. Sinemaya uyarlanacağını öğrendiğimizde ben ve benim gibi 30’larına adım atmakta olan birçok kişiyi de heyecanlandırdığını ve merakla beklendiğini düşündüğüm “Morbius” filminin, vizyon tarihi 31 Temmuz 2020’den; 19 Mart 2021’e ertelendi. Yine benim gibi geçkinlerin 90’lı yıllardaki favori çizgi filmlerinden olan ve aynı zamanda yeni Ghostbusters filmi olacak olan “Ghostbusters: Afterlife” ise, 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ertelendi. Geçkinler olarak bu ertelemeler bizleri üzdü. Fakat düşününce Sony’e de hak vermiyor değiliz; yarasaların antipati topladığı şu dönemlerde, yarasalardan şifa arayan Michael Morbius’un hikayesi biraz sarkastik olabilirdi değil mi? Bir sonraki Sony ve Marvel ortak yapımı olacak olan ve 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek olan yeni Spider-Man filmi ile ilgili ise henüz bir erteleme durumu mevcut değil.
Diğer ertelemeler ise, oyundan uyarlama olan “Uncharted” filminin 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelenmesi. “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin ise 7 Ağustos 2020’den 15 Ocak 2021’e ertelenmesi oldu. Bildiğimiz üzere erteleme kararları alan tek şirket Sony değil. Warner Bros ise “Wonder Woman 1984” filmini, Disney ise “Mulan” filmini ertelemiş idi; ayrıca bunlardan bağımsız olarak, yeni çıkacak olan James Bond filmi de ertelenmişti.
Fragmandan gördüğüm kadarı ile başrole Jared Leto’nun çok yakıştığını düşünmekle beraber; fragmanı henüz izlememiş olanlar ve 30’larına merdiven dayamış geçkinleri heyecanlandırması adına “Morbius” filminin fragmanını aşağıya bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
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Konu dışı
Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısıtladı
Covid-19 salgını sırasında insanların eve kapanmasıyla beraber artan ağ trafiğinin yüküne karşı önlem almaya çalışan şirketlere, bir yenisi daha eklendi. Daha önce Netflix, ve Youtube’un birtakım önlemler aldığını duyurmuştuk. Şimdi ise bu kervana Steam de katıldı. Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısmi olarak askıya aldı.
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Steam üzerinden güncelleme yapmak istediğinizde, bu işlemi manuel olarak gerçekleştirebileceksiniz
Muhtemelen Valve, Covid-19 salgını sırasında insanların evde vakit geçirmeye başlamasıyla artan ağ trafiğindeki yük ile baş edebilmek ve sunucularının artan yük altında sağlıklı hizmet vermeye devam edebilmesi için; otomatik güncelleme hizmetlerini kısmen devre dışı bıraktı. Fakat bu tabiki de güncelleme yapamayacaksınız anlamına gelmiyor. Hala manuel olarak kendinize bir güncelleme takvimi belirleyebilir veya güncellemeleri yüklemek istediğiniz zaman bu işlemi yine manuel olarak çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama ile Steam, kullanımın pik yaptığı dönemlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebileceğini düşünüyor. Yalnızca, Steam eskisi gibi otomatik olarak bütün güncellemeleri anında işleme koymak yerine bant trafiğinin yoğun olmadığı zaman dilimlerini tercih edecek. O yüzden oyunseverler için korkulacak bir durum yok; fakat güncellemelerinizi gözden kaçırmamanız için bu durumu sizlere aktaralım istedik.
Kaynak: Steam Duyuru Panosu
Siz bu durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!