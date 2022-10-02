Rus iletişim düzenleyici kurumu Roskomnadzor, Rusya’nın çevrimiçi ses platformu SoundCloud’a erişimi engelledi. Düzenleyici kuruma göre, ‘Ukrayna’daki özel askeri operasyon hakkında yanlış bilgiler’ SoundCloud aracılığıyla yayılıyor.

Reuters‘in Rus haber ajansı Interfax’a dayandırdığı haberine göre, hizmete erişimin Rusya’daki savcılığın emriyle engellendiği bildirildi. SoundCloud üzerinden yayılan bilgilerde ‘sivillere yönelik saldırılar, sivil altyapıya yönelik saldırılar ve Rus askerlerinin elindeki çok sayıda sivil kayıp da dahil olmak üzere özel operasyondaki savaş şekli ve yöntemleri tartışılıyordu’.

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SoundCloud, Ukrayna’nın işgalinin başlangıcından bu yana engellenen ya da erişimi kısıtlanan tek hizmet değil. Örneğin bu yılın başlarında Rusya, diğerlerinin yanı sıra Facebook, Instagram ve Google News’i engelledi. Aynı zamanda, Batı’da giderek daha fazla Rus hizmeti ve uygulaması yasaklanıyor. Örneğin Apple dünya çapında Rus sosyal medya şirketi VK’nın tüm uygulamalarını App Store’dan kaldırdı ve haber kuruluşları RT ve Sputnik’in web siteleri AB’de engellendi